Maratona Roma 2019 percorso 42,195 chilometri

MARATONA ROMA 2019 PERCORSO – Domenica 7 aprile 2019 alle ore 8.30 parte la 25esima edizione dalla Maratona di Roma 2019. Ma qual è il percorso della Maratona? 42,195 chilometri di tracciato molto rettilineo, con poche salite. Dunque abbastanza sostenibile per chi è allenato a percorrere questa distanza. Protagonista della Maratona Internazionale di Roma sarà il Colosseo.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA MARATONA DI ROMA 2019

La partenza della maratona è fissata in via dei Fori Imperiali, tra Largo Corrado Ricci e Via di San Pietro in Carcere. L’arrivo, invece, è previsto sempre nella stessa zona, dopo che i partecipanti runner avranno percorso via di San Gregorio, passando davanti all’Arco di Costantino e girando attorno al Colosseo prima di tornare sulla via dei Fori Imperiali.

Altra novità sarà il passaggio della corsa su via Cristoforo Colombo. Sull’importante arteria che attraversa la Capitale, infatti, verranno percorsi circa 3 chilometri, nella parte iniziale della Maratona.

Al chilometro 18, invece, ci sarà anche l’atteso passaggio su via della Conciliazione: sullo sfondo, quindi, i partecipanti vedranno la Basilica di San Pietro, non un monumento qualsiasi…

Maratona Roma 2019 percorso | Le vie

Di seguito tutte le vie e piazze in cui passerà la Maratona di Roma 2019:

PARTENZA – Via dei Fori Imperiali

Piazza Madonna di Loreto

Piazza Venezia

Piazza San Marco

Piazza D’Aracoeli

Via del Teatro di Marcello

Via Luigi Petroselli

Piazza della Bocca della Verità

Via dei Cerchi

Piazza di Porta Capena

Viale Aventino

Piazza Albania

Maratona Roma 2019 percorso | Via della Piramide Cestia

Piazza di Porta San Paolo

Piazzale Ostiense

Viale Marco Polo

Via Cristoforo Colombo

Piazza del Lavoro

Viale Marconi

Via Temistocle Calzecchi Onesti

Viale Ferdinando Baldelli

Via Ostiense

Piazzale Ostiense

Piazza di Porta San Paolo

Via Marmorata

Piazza dell’Emporio

Lungotevere Aventino

Maratona Roma 2019 percorso | Via di Santa Maria in Cosmedin

Via della Greca

Largo Amerigo Petrucci

Lungotevere Aventino

Lungotevere dei Pierleoni

Piazza di Monte Savello

Lungotevere De’ Cenci

Lungotevere dei Vallati

Lungotevere dei Tebaldi

Lungotevere dei Sangallo

Lungotevere dei Fiorentini

Piazza Pasquale Paoli

Lungotevere degli Altoviti

Piazza Ponte Sant’Angelo

Maratona Roma 2019 percorso | Lungotevere Tor di Nona

Lungotevere Marzio

Piazza del Porto di Ripetta

Ponte Cavour

Via Vittoria Colonna

Piazza Cavour

Via Crescenzio

Via Sforza Pallavicini

Via di Porta Castello

Via delle Fosse di Castello

Piazza Adriana

Piazza Pia

Via della Conciliazione

Maratona Roma 2019 percorso | Piazza Pio XII

Largo del Colonnato

Via di porta Angelica

Piazza del Risorgimento

Via Crescenzio

Via Terenzio

Via Fabio Massimo

Viale Giulio Cesare

Via Fornovo

Viale delle Milizie

Largo Trionfale

Via della Giuliana

Piazzale Clodio

Viale Giuseppe Mazzini

Piazza Giuseppe Mazzini

Via Oslavia

Piazza Bainsizza

Viale Carso

Largo Generale Gonzaga del Vodice

Via Achille Papa

Via Marcello Prestinari

Maratona Roma 2019 percorso | Piazza Monte Grappa

Lungotevere Guglielmo Oberdan

Lungotevere della Vittoria

Piazza Maresciallo Giardino

Lungotevere Maresciallo Cadorna

Piazza Lauro De Bosis

Ponte Duca D’Aosta

Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Ravel

Piazzale Cardinal Consalvi

Lungotevere Salvo D’Acquisto

Lungotevere Acqua Acetosa

Maratona Roma 2019 percorso | Via Venezuela

Via India

Viale XVII Olimpiade

Viale Tiziano

Piazza Apollodoro

Via Flaminia

Viale del Vignola

Via Pier della Francesca

Via Giovanni Paolo Pannini

Via Antonazzo Romano

Lungotevere Flaminio

Piazza Gentile da Fabriano

Lungotevere Flaminio

Maratona Roma 2019 percorso | Piazza delle Belle Arti

Lungotevere delle Navi

Lungotevere Arnaldo da Brescia (Sottopasso di Ripetta)

Passeggiata di Ripetta

Piazza Augusto Imperatore

Via dei Pontefici

Via del Corso

Piazza del Popolo

Maratona Roma 2019 percorso | Via del Babuino

Piazza di Spagna

Via dei due Macelli

Via del Tritone

Largo Chigi

Via del Corso

Largo Goldoni

Via Tomacelli

Piazza del Porto di Ripetta

Maratona Roma 2019 percorso | Via di Ripetta

Piazza Nicosia

Via di Monte Brianzo

Piazza di Ponte Umberto I

Via Giuseppe Zanardelli

Piazza di Tor Sanguigna

Via Agonale

Piazza Navona

Via dei Canestrari

Corso del Rinascimento

Piazza di Sant’Andrea della Valle

Maratona Roma 2019 percorso | Corso Vittorio Emanuele II

Largo di Torre Argentina

Corso Vittorio Emanuele II

Piazza del Gesù

Via del Plebiscito

Piazza Venezia

Piazza San Marco

Piazza D’Aracoeli

Via del Teatro di Marcello

Maratona Roma 2019 percorso | Via Luigi Petroselli

Piazza della Bocca della Verità

Via dei Cerchi

Piazza di Porta Capena

Via di San Gregorio

Via Celio Vibenna

Piazza del Colosseo

Via dei Fori Imperiali

ARRIVO – Via dei Fori Imperiali

DOVE SONO I PUNTI RIFORNIMENTO

Maratona Roma 2019 percorso corsa non competitiva | 5 chilometri

Per quanto riguarda invece la corsa non competitiva, quella da 5 chilometri, la partenza è prevista sempre su via dei Fori Imperiali, mentre il traguardo si troverà all’interno del Circo Massimo.

La Maratona è inserita nel calendario FIDAL con classificazione Gold e fa anche parte delle maratone internazionali IAAF Silver Label Road Race.

Maratona Roma 2019 percorso | Tempo limite

Per completare la Maratona di Roma 2019 si avranno ben 7 ore. Tempo alla portata di tutti. Anche di coloro che si vorranno cimentare nel percorso completo con sulle gambe pochi o nessun allenamento.