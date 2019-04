Maratona Roma 2019 orario partenza | Data | Quando si parte?

MARATONA ROMA 2019 ORARIO – Quando è in programma la Maratona Internazionale di Roma? La partenza della 25esima edizione della corsa è prevista per domenica 7 aprile 2019 alle ore 8.30. Start che, come da consuetudine, sarà data da via dei Fori Imperiali.

Maratona Roma 2019 orario | Tempo limite

Il percorso sarà lungo, ovviamente, 42,195 chilometri, la misura standard della maratona. Il tempo limite sarà di 7 ore: in questo modo sarà garantita a tutti i partecipanti la possibilità di concludere l’intero percorso, ognuno con i suoi tempi. Quindi niente panico: all’arrivo troverete qualcuno. Certo, non metteteci più di 7 ore…

Oltre alla corsa vera e propria, sarà organizzata anche una gara non competitiva su un percorso molto più breve: 5 chilometri. In questo modo, anche i cittadini e i turisti un po’ meno allenati potranno partecipare a un evento internazionale come quello in programma, girando tra le strade del centro storico di Roma e scoprendo gli angoli più belli della città che per l’occasione vedrà molte meno macchine in giro.

La Maratona è inserita nel calendario FIDAL con classificazione Gold e fa anche parte delle maratone internazionali IAAF Silver Label Road Race.

Tutto chiaro? Siete pronti per la Maratona di Roma 2019? Appuntamento a domenica 7 aprile 2019 alle ore 8.30. C’è una maratona da correre!