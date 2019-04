“Fabrizio ha avuto una bella adolescenza, poi ha avuto un lungo periodo disastroso in cui si è perso ma io ho la certezza che ci sarà un’altra tappa nella sua vita dove lui sarà un uomo vero e capace di essere diverso”. È lo sfogo di Gabriella Previtera, madre di Fabrizio Corona, ospite della trasmissione di Massimo Giletti “Non è l’Arena” in onda ieri su La7.

La madre dell’ex re dei paparazzi, tornato in carcere nei giorni scorsi, ha rivelato che “prima c’era un grandissimo amore e stima reciproca. Poi ultimamente si è allontanato da me perché io rappresento per lui la sua coscienza, tutto quello che lui era, che io desideravo che fosse”.

La madre di Corona da Giletti ha raccontato che, fino a 20 anni, Corona era un ragazzo normale ma che poi “ha incontrato delle persone sbagliate e ha conosciuto il dio denaro”. La madre si è anche augurata che, prima o poi, possa uscire dal tunnel in cui è entrato: “Non voglio che soffra ancora, deve lasciare il personaggio Corona.

Fabrizio è destinato a soffrire ancora perché il suo personaggio va contro le regole e non può non osservarle, ma lui non lo capisce e non c’è nessuna possibilità di farglielo capire. Adesso che sono andata a trovarlo ha preso consapevolezza che questa volta ha esagerato ed è stato carnefice di se stesso. Lui deve essere curato, sono anni che lo dico. Non si rende conto che certi comportamenti lo portano in carcere”.

