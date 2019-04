LUCA VISMARA ISOLA DEI FAMOSI

– Aggiornamento 1 aprile 2019 – Luca Vismara è arrivato alla finale dell’Isola dei Famosi. Nonostante le diverse polemiche e le tantissime nomination, Vismara si è potuto classificare tra i finalisti del reality show.

Ma riuscirà a vincere questa edizione, sbaragliando ancora una volta la concorrenza al televoto? Al suo fianco, nella puntata del 1 aprile 2019, troveremo Sarah Altobello e Aaron Nielsen (impegnati in una nomination della precedente puntata, dalla quale emergerà il quarto finalista ufficiale), Marco Maddaloni e Marina La Rosa.

Vismara supererà anche queste ultime nomination?

– Aggiornamento 26 marzo 2019 – Luca Vismara è stato uno dei protagonisti della semifinale dell’Isola dei Famosi, trasmessa lunedì 25 marzo in prima serata su Canale 5. Luca, infatti, è andato immediatamente al televoto contro Marina La Rosa, uscendone sconfitto. Per il naufrago, però, c’è stata una seconda chance. Luca, infatti, ha potuto giocarsi un’ultima carta andando all’Isola che non c’è.

Nel corso della puntata sono stati eliminati anche Riccardo Fogli e Soleil Sorgè, ma anche loro hanno accettato di trasferirsi sull’altra Isola. Alla fine è stato aperto un maxi televoto tra tutti i naufraghi dell’Isola che non c’è, compresi anche Bettarini e Capparoni. Tutti eliminati, tranne proprio Vismara, che è quindi uno dei finalisti. Appuntamento l’1 aprile per scoprire il vincitore di questa Isola dei Famosi 2019.

Le ultime notizie sull’Isola dei Famosi

Aggiornamento 25 marzo 2019 – Lunedì 25 marzo 2019 Luca Vismara, uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi, affronta l’ennesima nomination. Il cantante, uno dei naufraghi meno apprezzati dai compagni di avventura, nell’undicesima puntata del reality – che è anche la semifinale – deve vedersela con Marina La Rosa. [Qui le anticipazioni]

Per lui è stata una settimana molto impegnativa, costellata da continui litigi con gli altri concorrenti, su tutti con Riccardo Fogli. L’ex cantante dei Pooh, infatti, ha utilizzato parole molto offensive nei confronti del giovane collega. Riuscirà Vismara a superare l’ennesima nomination e qualificarsi alla finale del reality condotto da Alessia Marcuzzi?

Le ultime notizie sull’Isola dei Famosi

Ma chi è Luca Vismara? Di seguito tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Luca Vismara Isola dei Famosi | Carriera

Nato a Monza il 1 gennaio 1992, Luca Vismara ha 27 anni e, come già accennato, lo abbiamo già visto in tv perché nel 2017 ha partecipato alla edizione numero 17 di Amici di Maria de Filippi. Ancora prima di partecipare al talent di Canale 5, però, Vismara aveva già mostrato le sue doti e riscosso molto successo, anche se non in Italia; dopo essersi diplomato al liceo scientifico e durante gli anni dell’università, quando frequentava la facoltà di Scienze della Comunicazione, Luca ha infatti esordito a livello artistico in Scandinavia, dove nel 2014 ha pubblicato un singolo che è stato particolarmente apprezzato.

In My Arms, questo il titolo del singolo, raggiunse infatti in sole 24 ore la top five di Itunes in Svezia, Danimarca e Norvegia, per poi essere aggiunto nella Hits For Kids 32! dalla Universal Music Norway. In quella Hits comparivano anche nomi altisonanti della scena musicale internazionale come Mika, Miley Cyrus e Kety Perry.

In seguito, cavalcando l’onda del successo, Vismara ha pubblicato un secondo inedito chiamato Fashion Blogger e diventato in Italia la sigla di Radio Deejay. Più di recente, invece, l’11 gennaio 2019, Vismara ha presentato il suo nuovo singolo intitolato Isola, il quale anticipa l’uscita del suo nuovo album e mostra l’evidente collegamento con la sua partecipazione al reality condotto da Alessia Marcuzzi.

Luca Vismara Isola dei Famosi | Vita privata

Fin da piccolo Luca ha manifestato talento ed interesse per la musica. Inizia infatti da giovanissimo a studiare violino e a scrivere qualche brano. D’altronde si può dire che Luca la musica ce l’ha nel sangue, perché è il figlio della bambina che nel 1964 vinse lo Zecchino d’Oro con la canzone Il pulcino ballerino.

Della sua vita privata si conoscono ben pochi dettagli, se non quelli relativi alla sua sessualità. Luca ha infatti apertamente dichiarato la sua omosessualità, ma non è chiaro se al momento sia single o accoppiato.

Luca Vismara Isola dei Famosi | Social

Luca Vismara ha un profilo Instagram molto seguito, attraverso il quale è possibile scoprire qualche dettaglio in più non solo sulla sua carriera ma anche sulla sua vita privata.