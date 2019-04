“Io e Bradley Cooper ci amiamo e siamo stanchi di nasconderci”: è la notizia che tutti i fan della coppia avrebbero voluto sentire. Una bomba lanciata da Lady Gaga nel corso della trasmissione “The Late Show” condotta da Stephen Colbert sull’emittente americana “CBS“.

Peccato che si è trattato solo di un pesce d’aprile: niente da fare anche per questa volta. Bradley Cooper è felicemente innamorato della modella russa Irina Shayk mentre la popstar americana sarebbe stata avvistata in compagnia dell’attore americano Jeremy Renner. “Si vedono, sono vicini”, avrebbe rivelato una fonte alla rivista “People” in merito a questa presunta nuova coppia.

Dopo l’uscita del film “A Star Is Born”, si sono rincorse voci e pettegolezzi su una presunta storia d’amore tra Lady Gaga e Bradley Cooper. Le conferme ufficiali però non sono mai arrivate.

“Prima di tutto dico che francamente i social-media sono la toilet di Internet e quello che viene fatto ai danni della Pop culture è abissale. La gente ha notato l’amore e indovinate cosa volevamo farvi vedere – aveva dichiarato Stefani Joanne Angelina Germanotta – Shallow è una canzone d’amore. Il film ‘A star is born’ è un film d’amore. Sono un’artista e penso che insieme a Bradley io abbia fatto un buon lavoro!”.

Nel frattempo la colonna sonora del film “A Star Is Born”, per la regia di Bradley Cooper, ha superato il milione di copie vendute negli Stati Uniti.

“Lady Gaga, non sarai mai nessuno”: spunta il gruppo segreto dell’università che derideva la cantante

Lady Gaga svela le due regole per avere successo