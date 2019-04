Ocse, incontro tra il ministro Moavero e il Segretario generale Angel Gurrìa

Il primo aprile il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha incontrato alla Farnesina il Segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico José Angel Gurría Treviño.

L’occasione del faccia a faccia è stata la presentazione del rapporto annuale dell’Ocse sull’economia italiana.

L’incontro tra Gurría e il ministro Moavero ha visto al centro anche una discussione sugli aspetti più rilevanti del rapporto presentato dal Segretario dell’Ocse ed è stata anche l’occasione per analizzare i settori di collaborazione tra l’Italia e l’Organizzazione.

Il verdetto giunto il primo aprile dall’Ocse non è stato positivo per l’Italia. Secondo quanto emerge dai dati dell’Organizzazione, il paese nel 2019 vedrà un aumento del Pil inferiore dello 0,2 per cento rispetto al 2018.

Questo quanto emerge dall’Outlook pubblicato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che conferma dunque le stime negative diffuse a marzo.

>>L’Ocse conferma: Italia in recessione. E boccia Quota 100