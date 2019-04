Nicolas Cage si sposa e divorzia dopo 4 giorni: è il quarto matrimonio fallito per l’attore americano

Un altro matrimonio da record per l’attore Nicolas Cage: la star americana ha chiesto il divorzio dalla moglie Erika Koike dopo solo quattro giorni dal fatidico “sì” pronunciato il 23 marzo a Las Vegas.

Il divo californiano e la make up artist 34enne si erano conosciuti su un set a Puerto Rico e si frequentavano da poco meno di un anno. Non è la prima volta che l’attore affronta un divorzio: nel 1995 Cage si sposa con l’attrice americana Patricia Arquette con cui recita nel film “Al di là della vita” ma nel 2000 decidono di divorziare.

Nel 2002 il premio Oscar per il film “Via da Las Vegas” si unisce in matrimonio con Lisa Marie Presley (ex moglie di Micheal Jackson) ma l’unione dura solo qualche anno: nel 2004 mettono legalmente fine alle nozze.

Dopo solo due mesi dal divorzio dalla Presley, il divo 55enne decide di sposare la cameriera Alice Kim con cui avrà anche un figlio ma i due si separano nel gennaio 2016.

Ora la notizia della rottura con la truccatrice Erika Koike, rilanciata dal sito americano “Tmz“, fa entrare nel Guinness dei primati l’attore di origini italiane. Non è un momento facile per Cage: lo scorso anno girava la notizia per cui l’attore avrebbe dilapidato tutto il suo patrimonio con spese inutili, quasi 150 milioni di dollari in pochi anni.

“Mio marito fa troppi peti”: la moglie chiede il divorzio dopo solo un mese

Divorzio record, la sposa lascia il marito dopo 3 minuti: “Mi ha offesa”