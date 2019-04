Elezioni in Turchia, Erdogan festeggia a metà: è primo partito, ma perde Ankara e rischia a Istanbul

È stata una domenica di elezioni amministrative, quella di ieri, in Turchia. E per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si può parlare di una vittoria a metà: nella tornata elettorale nella quale erano in bilico le due principali città del Paese (la capitale Ankara e la metropoli Istanbul), il suo Akp rimane il primo partito turco, ma rimane oscurato dallo storico trionfo dell’opposizione ad Ankara e da un testa a testa a Istanbul.

“Come avviene dal 3 novembre 2002, l’Akp resta con un ampio margine il primo partito”, ha sottolinea in serata Erdogan, anche se la situazione non è così rosea.

Elezioni amministrative Turchia | I risultati ad Ankara e Instanbul

Nella capitale, il candidato socialdemocratico del Chp, Mansur Yavas, è riuscito a strappare una vittoria al fedelissimo del presidente, Mehmet Ozhaseki. A scrutinio quasi concluso, Yavas ha ottenuto infatti circa il 50% delle preferenze, contro il 47% dell’avversario. Per questo il socialdemocratico ha già rivendicato il successo davanti alla folla in festa.

E la situazione a Istanbul non è migliore, dal momento che è in corso un clamoroso testa a testa tra il candidato dell’alleanza tra l’Akp-Mhp ed ex premier, Binali Yildirim (al 48,86%) e il rivale repubblicano Ekrem Imamoglu (48,52%), a scrutinio ormai quasi concluso. Imamoglu, tuttavia, ha dichiarato di essere in possesso di dati diversi da quelli diffusi per vie ufficiali: “A Istanbul – ha spiegato – abbiamo vinto noi”.

Elezioni amministrative Turchia | I risultati nelle altre città

L’opposizione si è accaparrata anche molte città della lunghissima costa turca, come Smirne, Mersin, Antalya, Adana e Hatay. Rimane in mano ai repubblicani anche il confine sia marittimo che terrestre con la Grecia, cioè la regione di Canakkale e le città di Edirne e Tekirdag.

Per quanto riguarda i filo-curdi dell’Hdp, che hanno rinunciato a presentare propri candidati in molte città appoggiando l’alleanza Chp-Iyi, essi si sono confermati solo nel sud-est a maggioranza curda, vincendo a Diyarbakir, la più grande città curda del Paese, ma anche a Batman, a Sirte, a Van Hakkari e a Mardin. Nel sud-est curdo, invece, rimane saldo l’Akp di Erdogan, che ha vinto persino a Sirnak, una delle aree più oltranziste negli anni del conflitto turco-curdo, oltre che a Bitlis, Bingol, Mus, Agri ed Erzurum.

Situazione completamente diversa, invece, a Tunceli, nell’Anatolia nord-orientale, dove il partito comunista turco, è risultato il primo partito con il 32%, seguito dai curdi dell’Hdp al 29% e dai repubblicani al 21%, con l’Akp di Erdogan che ottiene appena il 14% e i nazionalisti quasi del tutto assenti. A guidare la città sarà dunque il comunista Mehmet Fatih Macoglu.

Elezioni amministrative Turchia | I risultati a livello nazionale

A livello nazionale, invece, la coalizione guidata da Erdogan rimane sopra il 50% delle preferenze, anche se in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. I conservatori islamici dell’Akp rimangono largamente il primo partito con circa il 45% dei voti, aiutati anche dal 6% degli alleati nazionalisti del Mhp.

I socialdemocratici di Chp invece salgono sopra il 30% e la loro coalizione con l’Ip di centrodestra raggiunge così quasi il 40%. Male invece i filo-curdi dell’Hdp, anche per la loro decisione di non candidarsi in molte zone: se negli ultimi anni avevano sempre superato il 10%, adesso sono fermi al 3,9%.

Il voto è stato accompagnato da gravi episodi di violenza soprattutto nel sud-est del Paese, spesso teatro di scontri tra clan rivali durante le elezioni, con almeno quattro morti e decine di feriti. Numerosi anche gli osservatori invitati nella regione dall’Hdp, tra cui due italiane che sono state brevemente fermate e interrogate dalla polizia.