COMMISSARIO MONTALBANO REPLICA 1 APRILE – Non se ne ha mai abbastanza di Montalbano, tanto che la Rai ha deciso di mandare in replica ben dieci puntate del celebre commissario ideato dalla penna di Andrea Camilleri.

La prima puntata va in onda lunedì 1 aprile 2019, in prima serata su Rai 1, e ripropone uno dei titoli di maggiore successo della lunga saga ideata da Camilleri con protagonista il nostro scaltro commissario: stiamo parlando de La giostra degli scambi, un episodio andato in onda per la prima volta il 12 febbraio 2018 e che, a distanza di un anno, viene riproposto al pubblico italiano.

Commissario Montalbano replica 1 aprile | La giostra degli scambi

Tratto dal romanzo dello scrittore siciliano, l’episodio (inteso anche come film per la tv) ripropone Luca Zingaretti nelle vesti di Montalbano intento a risolvere due casi.

Il primo, riguarda l’improvvisa sparizione di un commerciante che si sarebbe rifiutato di pagare il pizzo alla criminalità organizzata e dunque divenuto vittima della mafia. Il secondo invece riguarda Marcello Di Carlo, proprietario di un negozio d’antiquariato scomparso in seguito a un incendio di natura dolosa. Definito un Playboy, Di Carlo è un uomo di bell’aspetto dalle mani bucate, tanto che spende più soldi di quanto ne guadagna.

Ad arricchire il mistero è un bizzarro rapitore che ferma con l’inganno delle ragazze, le cloroformizza e le sequestra per alcune ore, lasciandole poi libere in aperta campagna: non le tocca né deruba, quindi cosa vorrà mai? Cosa si nasconde dietro questi rapimenti bizzarri? E qual è il nesso tra queste scomparse e Marcello Di Carlo?

Nelle sue indagini, Montalbano scopre anche dell’esistenza di Daniela, l’ultima misteriosa fiamma di Marcello con la quale aveva trascorso una bellissima vacanza alle Canarie, ma che non ha mai presentato a nessuno (né amici né parenti).

L’assassino conduce il commissario verso una strada sbagliata, ma Montalbano saprà trovare la risposta alle sue domande.

Montalbano vi aspetta il 1 aprile 2019 con La giostra degli scambi in prima serata su Rai 1.

