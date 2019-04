“Stanno ben fornite le sorelle…”: la risposta di Chiara Ferragni spiazza tutti

Chiara Ferragni continua a finire nel mirino degli haters. Stavolta al centro dell’attenzione finisce una foto che la fashion blogger di Cremona pubblica sul suo account Instagram. L’occasione è la festa di compleanno di Francesca, la sorella di Chiara che compie 30 anni.

Le tre sorelle si sono ritrovate in un locale di Milano insieme ai rispettivi fidanzati (tranne Fedez, in tournée con il suo ultimo disco Paranoia Airlines) e insieme ai loro amici. Chiara Ferragni, come suo solito, ha lasciato traccia dell’evento sui suoi social, pubblicando una foto in cui compare insieme alle sorelle, Francesca e Valentina.

Come succede sempre sotto ai post dell’influencer di Cremona, anche sotto alla foto delle tre sorelle sono arrivati migliaia e migliaia di like. I commenti di apprezzamento si sono moltiplicati, ma non sono mancati quelli degli haters, sempre pronti a sparare a zero sulla fashion blogger.

Chiara Ferragni di solito si limita a ignorare le cattiverie degli utenti, ma a volte perde la pazienza e risponde a tono. Come stavolta. In mezzo alle decine e decine di commenti che sottolineavano la bellezza delle tre, ne spunta uno un po’ fuori dalle righe: “Stanno ben fornite le sorelle Ferragni”, scrive un utente riferendosi alle forme delle tre ragazze.

La fashion blogger più famosa d’Italia, abituata a essere punzecchiata per il suo seno piccolo, stavolta risponde a tono: “Si, io l’unica senza tette”, scrive lei. A quel punto tante fan si sono sentite di solidarizzare con l’influencer.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni gela tutti con un commento del genere, rispondendo a chi la critica. L’ultima volta è successo quando qualcuno ha cercato di mettere in discussione il suo ruolo di madre. “Da notare la scritta moschino… e hai il coraggio di affermare che non lo usi per monetizzare… quanto schifo fai”. Così scriveva un utente sotto a una foto della influencer al parco con il figlio Leone. Chiara, particolarmente sensibile al riguardo, aveva risposto piccata: “Non meriti neanche una risposta ironica”.