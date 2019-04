I fan di X-Factor potrebbero rinunciare ad’un altra colonna della trasmissione. Se la giuria del noto talent dovrà essere completamente riformata, dopo gli addii di Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Fedez, il programma potrebbe perdere anche il suo storico conduttore: Alessandro Cattelan.

Secondo quanto comunicato tramite un post su Facebook dall’account ufficiale della trasmissione, non sarà lui il conduttore della prossima edizione del talent Sky. Una notizia che ha colpito i fan di X-Factor, visto che Cattelan era alal guida del programma dal 2011.

Il suo sarebbe, dunque, il quarto addio, dopo quelli dei tre giudici che hanno deciso di prendersi una sosta dal talent musicale. “Grazie per queste edizioni meravigliose, ai casting di #XF13 sentiremo un sacco la tua mancanza”, recita il post su Facebook di X-Factor Italia.

Cari appassionati di X-Factor, non temete! Si tratta di un pesce d’aprile organizzato dalla produzione del programma, per lanciare i casting della nuova edizione. Pochi minuti dopo, infatti, sempre su Facebook è stato pubblicato un video dello stesso Cattelan che svelava lo scherzo: “Come farei senza di voi?”, ha aggiunto il conduttore, impegnato in questo periodo nella realizzazione del suo show EPCC, sempre su Sky Uno.