Ascolti tv domenica 31 marzo 2019 | Che Tempo Che Fa | Le Iene Show | L’amore strappato | Auditel ieri sera

Ascolti tv domenica 31 marzo 2019 – Torna ancora una volta il momento del confronto tra Fabio Fazio e la concorrenza di Mediaset, che questa settimana ha proposto una fiction nuova di zecca per contrastare Che Tempo Che Fa.

Il celebre programma della domenica in onda sul canale ammiraglio della Rai è nuovamente in caduta: per l’appuntamento del 31 marzo, Fazio ha catturato l’attenzione di 3.606.000 spettatori agli ascolti pari al 14.6% di share, un risultato ancor più deludente della precedente settimana. Ad aprire i giochi della puntata è stato il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, che non ha perso tempo a scoccare qualche frecciatina al governo. Pane quotidiano per i denti di Fazio, che però sta lentamente perdendo la partita con Salvini e i Cinque Stelle: gli ascolti in calo ne sono la prova.

A tenergli testa, comunque, è stata Sabrina Ferilli con la nuova fiction L’amore strappato, che ha incantato ben 3.532.000 spettatori (pari al 15.1% di share) con il primo episodio in onda su Canale 5. Certo è che Mediaset sta propinando una fiction dopo l’altra al suo pubblico della domenica e anche quella con protagonista la Ferilli sembra aver tenuto egregiamente testa agli ascolti del programma di Fazio.

Lotte minori per gli ascolti su Rai 2, con NCSI che ha catturato l’attenzione di 1.656.000 spettatori (6.4%), mentre Le Iene Show su Italia 1 ha coinvolto 1.904.000 spettatori con l’11% di share.

Su Rai 3, Amore criminale ha catturato l’attenzione di 1.071.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%, mentre su Rete4 Decisione Critica ha totalizzato 662.000 spettatori con il 3.2% di share.

Non è l’Arena torna su La7 con 1.185.000 spettatori e uno share del 6.1%, mentre il Gp di Formula 1 del Bahrain su Tv8 ha interessato 1.531.000 spettatori (6.5%). Infine, sul Nove Camionisti in Trattoria ha coinvolto agli ascolti 487.000 spettatori con uno share del 1.9%.

Ascolti tv domenica 31 marzo 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

Su Canale 5, l’appuntamento della domenica con Paperissima Srpint ha registrato agli ascolti 3.782.000 spettatori con uno share del 15.3%.

Su Rai 2, invece, Quelli che il Calcio dopo il Tg ha totalizzato 1.049.000 spettatori con uno share del 4.2%. Su Italia 1, CSI ha totalizzato 797.000 spettatori (3.4%), mentre su Rai 3 Grazie dei fiori ha coinvolto 1.133.000 spettatori pari al 4.7% di share.

Stasera Italia Weekend su Rete4 ha conquistato 785.000 spettatori con il 3.3% di share, mentre su Tv8 la gara di Moto GP ha ottenuto 2.255.000 spettatori agli ascolti con il 9.2% di share.