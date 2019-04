Sembrano degli shorts, ma sono delle mutande. Anzi, per il marchio che li produce, Y/Project sono la nuova collezione di shorts della stagione primavera/estate 2019. Solo che degli shorts hanno soltanto il materiale di cui sono costituiti, cioè il denim, visto che sono sgambatissimi e assomigliano più a degli slip scomodissimi.

A vita alta, con tanto di passanti per la cintura e bottoni, gli shorts di Y/Project sono solo l’ultima creazione del marchio che al denim sembra essere particolarmente affezionato. Ricordate i jeans “staccabili” che nel 2017 ci avevano fatto rabbrividire? Ecco, oggi Y/Project torna con un prodotto altrettanto originale ed eccentrico.

Ma i nuovi “jeans” proposti dal brand parigino, oltre ad essere così particolari, hanno anche un’altra caratteristica che non ha lasciato indifferenti gli utenti del web: il prezzo. Infatti i janties – così pare siano stati soprannominati gli slip denim – vengono venduti alla cifra di 295 euro. Tre i colori disponibili: blu, chiari e neri. Y/Project ci propone anche degli outfit – giusto per farci capire come indossarli: una t-shirt infilata nel jeans, in modo che spunti rigorosamente (e inevitabilmente) fuori dagli slip e una cinta in bella mostra a valorizzarli. Oppure con dei collant.

L’ideale sarebbe avere anche delle mutande, sotto, che non fuoriescano dal taglio così sgambato.

