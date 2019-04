AARON NIELSEN ISOLA DEI FAMOSI – Aaron Nielsen è entrato in punta di piedi nel reality show di Canale 5, seguito dalla celebre ombra di sua madre Brigitte.

Dopo mesi dall’inizio del programma, Aaron però è riuscito a sconfiggere la fame, le liti e la lontananza da casa arrivando dritto in finale, seppur in nomination. Infatti, il figlio dell’attrice canadese è giunto all’ultima puntata dell’Isola dei Famosi in ballottaggio con Sarah Altobello: soltanto uno dei due potrà essere proclamato quarto finalista del reality show e procedere verso l’ambita vittoria.

Figlio d’arte, Aaron Nielsen è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019, la quattordicesima edizione condotta dall’ormai padrona di casa Alessia Marcuzzi che va in onda dal 24 gennaio in prima serata su Canale 5.

Naufragati sulla spiaggia di Cayo Cochinos (Honduras), i concorrenti del reality show devono trovare il modo di cavarsela nella natura selvaggia, privi di qualunque comodità.

Ma chi è Aaron Nielsen? Per quale motivo è uno dei famosi in gara al reality show di Canale 5? Vediamolo insieme.

Aaron Nielsen Isola dei Famosi| Chi è?

Sua madre è Brigitte Nielsen, un nome che dovrebbe parlare da sé. Brigitte è stata un’icona degli anni ’80, con i suoi look aggressivi e la sua bellezza da modella.

Aaron (uno dei cinque figli che Brigitte ha avuto) è arrivato dalla relazione con Raoul Meyer.

Il giovane Nielsen è nato il 19 aprile 1993 a Mendrisio (comune svizzero), dove ha trascorso l’infanzia insieme ai fratelli Killian Nielsen (il quale è stato a sua volta concorrente dell’Isola dei Famosi 8, con la conduzione di Simona Ventura) e Raoul Ayrton Meyer.

Milano è diventata la sua casa in seguito al divorzio dei genitori: all’età di 11 anni, Aaron ha seguito il papà in Italia. Qualche anno fa, però, è decollata la sua carriera da modello in seguito al trasferimento in Spagna. Ha sfilato per firme come Etro, Colmar e Armani.

Come riporta Cosmopolitan, Aaron è felicemente fidanzato con Francesca La Selva, una studentessa milanese.

Nel 2019, vuole approdare in TV e diventa concorrente dell’Isola dei Famosi 14, un’avventura che il giovane Aaron ha scelto per mettersi alla prova.

Aaron Nielsen Isola dei Famosi | Instagram

Figlio di celebrità, Aaron è un assiduo frequentatore dei social. Il suo account Instagram (qui trovate il profilo) è seguitissimo e aggiornatissimo.