A RACCONTARE COMINCIA TU OSPITI – Sei ospiti per sei puntate in prima serata. Raffaella Carrà torna a condurre un programma tutto suo nella tv italiana, a quattro anni dal flop di Forte, forte, forte. La Raffaella nazionale è pronta per la nuova avventura di A raccontare comincia tu, trasmissione in prima serata su Rai 3, a partire da giovedì 4 aprile 2019.

Non si tratta di un varietà o di uno show con balli e canti: vedremo infatti una Carrà inedita, che veste i panni di intervistatrice. L’occasione per conoscere meglio i personaggi al centro di queste interviste, che si metteranno a nudo svelando particolari poco conosciuti della loro vita e della carriera.

Sono sei gli ospiti di A raccontare comincia tu, uno per ogni puntata: si tratta di Fiorello, Sophia Loren, Leonardo Bonucci, Riccardo Muti, Maria De Filippi e Paolo Sorrentino. Tutti personaggi molto amati dal pubblico, che hanno scritto pagine importanti del loro settore, dallo spettacolo allo sport, dal cinema alla musica.

Le interviste di A raccontare comincia tu vengono realizzate in un luogo caro all’ospite, come può essere la casa o un teatro dove l’artista è nato. Nella prima puntata, in onda giovedì 4 aprile 2019, l’atteso ospite è Fiorello, che con la Carrà ha realizzato anche il promo della trasmissione.

A raccontare comincia tu ospiti | Fiorello

“Perché si dice sì alla Carrà? Ma perché Raffaella… Stavo per usare il titolo di una canzone di Tiziano Ferro: perché Raffaella è mia, Raffaella è nostra, è lei la più amata dagli italiani e non ce n’è per nessun’altra. E poi si può forse dire di no alla Raffa? Ma lavorare con lei è una medaglia”, ha dichiarato a Chi lo showman siciliano.

“Lei mi ha detto ‘Vieni a fare la prima puntata?’. Ma subito, figurati. Ma certo. E le ho pure chiesto ‘Ma che facciamo? Cantiamo? Balliamo? Tutti e due, cantiamo e balliamo?’. Ma lei mi ha subito detto ‘no, questa volta facciamo delle interviste, facciamo delle chiacchierate‘. Insomma, qualcosa di bello abbiamo fatto, vedrete”, ha aggiunto Fiorello, ospite della prima puntata di A raccontare comincia tu.

