Aereo ultraleggero precipita in Val d’Aosta, muore il campione di slittino Corrado Hérin

Un aereo ultraleggero è precipitato in Valle d’Aosta, durante la festa per la chiusura della stagione sciistica. A bordo vi era Corrado Hérin, valdostano ex campione di slittino, che è morto nell’incidente. Insieme a lui anche un’altra persona, che ha riportato gravi ferite.

L’aereo è precipitato mentre stava lanciando coriandoli per festeggiare la chiusura degli impianti sciistici. L’incidente si è verificato a Torgnon, in Valtournenche.

Hérin era un campione di slittino. Aveva vinto due ori mondiali nel doppio e due argenti, nel singolo e nel doppio. In seguito ha ottenuto grandi successi anche nella mountain bike, con cui ha vinto un bronzo ai campionati del mondo nel 1994, mentre nel 1997 si era aggiudicato la coppa del mondo.