Stasera in tv 31 marzo 2019 | Prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | Che Tempo Che Fa | L’amore strappato | Le Iene Show | Amore criminale

Cosa c’è stasera in tv 31 marzo 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi tv in prima serata e in seconda serata di domenica 31 marzo 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 31 marzo 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Che Tempo Che Fa

00:02 – TG1 60 Secondi

00:05 – Speciale Tg1

01:10 – TG1 NOTTE

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Quelli Che il Calcio dopo il TG

21:20 – N.C.I.S. Guerra senza fine

22:10 – F.B.I. La legge di Godwin

23:00 – La Domenica Sportiva

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:30 – Grazie dei fiori

21:30 – Amore criminale

23:35 – TG Regione

Stasera in tv 31 marzo 2019 su Rai 4

20:27 – Senza traccia IV ep.5

21:15 – Wind Chill – Ghiaccio rosso sangue

22:54 – Criminal Minds XI ep.19

23:38 – Criminal Minds XI ep.20

00:22 – The Pusher

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – L’AMORE STRAPPATO – 1aTV

23:50 – TIKI TAKA

Stasera su Italia 1:

19:30 – C.S.I. NEW YORK – STAMPANTE 3D

20:20 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SOGNI E FANTASIE

21:15 – LE IENE SHOW

01:01 – GIRLFRIEND EXPERIENCE – FINANZIATORE ANONIMO

Stasera in tv 31 marzo 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – DECISIONE CRITICA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:16 – DECISIONE CRITICA – 2 PARTE

00:12 – VIRUS – 1 PARTE

Stasera su Canale 20:

19:30 – RITORNO AL FUTURO PARTE III – 2 PARTE

21:00 – JOHN WICK – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – JOHN WICK – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

20:35 – Vita da strega

20:40 – Vita da strega

21:10 – Point Break – Punto di Rottura

21:11 – Point Break – Punto di Rottura

23:00 – Pain & Gain – Muscoli e denaro

23:30 – Pain & Gain – Muscoli e denaro

Stasera su Rai Movie:

19:05 – Il mio nome è nessuno

21:10 – Quel mostro di suocera

22:55 – La ragazza del mio migliore amico

00:40 – Il diavolo alle 4

Stasera su Cine Sony:

19:05 – Il Delitto perfetto

21:05 – A proposito di Steve

23:00 – Il genio della truffa

01:15 – L’amore non è un crimine

Stasera in tv 31 marzo 2019 su Iris:

19:03 – I POMPIERI

21:02 – MISSIONE EROICA – I POMPIERI 2

22:53 – BELLA ANTONIA, PRIMA MONICA E POI DIMONIA

00:38 – LA TETA Y LA LUNA

Stasera su Tv8:

20:00 – Studio Moto – GP (diretta)

20:30 – Moto – GP Gara: GP Argentina

21:35 – F1 Gara: GP Bahrain

23:40 – Paddock Live

Stasera su Italia 2:

19:50 – HOLLY E BENJI FOREVER – UN CAPITANO ELEGANTE

20:20 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LE ACCUSE DEI BERRETTI BIANCHI

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA SFIDA CON IL SUPREMO COMINCIA!

21:15 – AMERICAN DAD – VITA E OPERE DI STAN SMITH

21:40 – AMERICAN DAD – THE BITCHIN RACE

22:00 – FUTURAMA – MENO DI EROE

22:25 – FUTURAMA – RITORNO AL PRESENTE

Stasera in tv 31 marzo 2019 su La 5:

21:10 – IL LATO DOLCE DELLA VITA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – IL LATO DOLCE DELLA VITA – 2 PARTE

22:55 – INGA LINDSTROM – SEGRETI DI FAMIGLIA -1 PARTE

23:30 – TGCOM24

23:34 – METEO.IT

23:36 – INGA LINDSTROM – SEGRETI DI FAMIGLIA – 2 PARTE

Stasera su Cielo:

20:20 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:50 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:20 – GONE BABY GONE

23:30 – CELOS – GELOSIA

01:35 – SEXTEMPLET – IL TEMPIO DEL SESSO – 1^TV

Stasera su Nove:

19:10 – Cucine da incubo Italia – El Paso Ranch

20:25 – Camionisti in trattoria – Friuli Venezia Giulia

21:25 – Camionisti in trattoria – 1^TVLazio

22:30 – Cucine da incubo Italia – All’Archetto

23:40 – Untraditional

00:40 – Untraditional

Stasera in tv 31 marzo 2019 su La 7:

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:30 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7D:

19:25 – Indovina Cosa Sceglie La Sposa

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:50 – The Dr. Oz Show

02:20 – Cuochi e Fiamme

Stasera su Real Time:

20:30 – 90 giorni per innamorarsi – O la va o la spacca

22:20 – 90 giorni per innamorarsi – 1^TVDirsi tutto. 1a parte

00:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Tumori in viso

Stasera su Spike:

19:40 – BAYWATCH Gli angeli della spiaggia

20:30 – BAYWATCH Scontro tra titani

21:30 – MAURIZIO BATTISTA – OGGI NON E’ GIORNATA

23:30 – CINQUANTA SBAVATURE DI NERO

Stasera in tv 31 marzo 2019 su Sky Uno

19:55 – Master – Chef Italia

21:15 – Cuochi d’Italia

22:00 – Cuochi d’Italia

22:45 – Master – Chef Italia

00:05 – Master – Chef Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Non c”e” 2 senza te

22:55 – La prima notte del giudizi