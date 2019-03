ROMA NAPOLI STREAMING – AGGIORNAMENTO 31 MARZO – È arrivato il giorno di Roma-Napoli, la partita di domenica 31 marzo 2019 alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma, valida per la 29esima giornata della Serie A Tim 2018-2019. Cresce l’attesa nella Capitale, per una partita che interessa soprattutto la squadra di casa, alla ricerca di tre punti che sarebbero importantissimi in ottica Champions League, complice anche lo stop del Milan, sconfitto ieri sera a Genova dalla Sampdoria.

LA NOSTRA DIRETTA DI ROMA-NAPOLI

Roma Napoli verrà, ovviamente, trasmessa in diretta tv. Ma dove vedere Roma Napoli in tv? Sky Sport o Dazn? In streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Roma Napoli streaming | Dove vederla in tv

La gara tra Roma e Napoli sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport.

Previsti sia un pre sia un post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio dove ci saranno diversi esperti e giornalisti che analizzeranno la gara e non solo.

Il calcio d’inizio della sfida tra Roma e Napoli è fissato alle ore 15 di domenica 31 marzo 2019.

Roma Napoli streaming | Dove vederla in live streaming

Dove vedere in streaming Roma Napoli? La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara Roma Napoli in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Roma Napoli streaming | Le probabili formazioni

Entrambi gli allenatori dovranno affrontare la partita con diverse assenze, causa infortuni. Ranieri, ad esempio, dovrà fare a meno di Florenzi ed El Shaarawy, mentre non è ancora certo se Manolas tornerà in campo dopo lo stop. In attacco si candidano Dzeko e Schick, che dovrebbero partire entrambi dall’inizio.

Ancelotti, invece, deve fare i conti con l’assenza, su tutti, di Lorenzo Insigne, che venerdì ha accusato una contrattura muscolare. Con lui, saranno assenti anche Ospina, Diawara, Albiol, Chiriches e lo squalificato Zielinski. In attacco Mertens con Milik.

Chi scenderà quindi in campo? Di seguito le probabili formazioni della sfida di Serie A tra Roma e Napoli:

ROMA (4-4-2): Olsen; Karsdorp, Fazio, Manolas, Kolarov; Zaniolo, Cristante, Nzonzi, Perotti; Schick, Dzeko.

Allenatore: Massimo Ranieri.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Verdi; Mertens, Milik.

Allenatore: Carlo Ancelotti

