ROMA NAPOLI DIRETTA LIVE – AGGIORNAMENTO 31 MARZO 2019 – È arrivato il grande giorno: oggi pomeriggio, alle 15, allo stadio Olimpico di Roma va in scena uno dei due big match della 29esima giornata di Serie A, quello tra Roma e Napoli (l’altro è Inter-Lazio di questa sera, alle 20.30, di cui QUI trovate la diretta live).

Partita importante soprattutto per la squadra di casa, alla ricerca di punti per rimanere in scia delle altre alla ricerca di un posto per la prossima Champions League. E vista la sconfitta del Milan contro la Sampdoria di ieri, questa è davvero una ghiotta occasione. Dall’altra parte il Napoli, che cerca di tenere viva la lotta allo scudetto anche se ormai la Juventus, a +15 prima di questa giornata, appare ormai irraggiungibile.

TPI seguirà LIVE la gara di oggi con una cronaca testuale in tempo reale. Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Roma e Napoli. Dalle ore 15 troverete qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale, ma anche nelle ore precedenti troverete molte informazioni nel nostro pre-partita.

ROMA NAPOLI DIRETTA LIVE

ROMA NAPOLI DIRETTA | PRE PARTITA

Nel Napoli invece c’è una semi-emergenza infortuni, visto il forfait dei vari Ospina, Diawara, Albiol e Chiriches, oltre alla squalifica di Zielinski. Ma il grande assente sarà Lorenzo Insigne, fermatosi venerdì per una contrattura muscolare da valutare. In attacco Mertens con Milik

Per la Roma ci sono due grandi assenze, quelle di Florenzi ed El Shaarawy. Ranieri spera, invece, di poter schierare dall’inizio Manolas, tornato ad allenarsi venerdì mattina dopo qualche fastidio. In attacco si va sempre più verso la conferma della coppia Dzeko-Schick

Si avvicina sempre di più il momento del fischio di inizio, in programma alle 15 allo stadio Olimpico. Ad arbitrare sarà il signor Gianpaolo Calvarese.

ROMA NAPOLI DIRETTA | LE PROBABILI FORMAZIONI

Fare punti, magari tre. Questo l’unico obiettivo nella testa della Roma in vista della sfida contro il Napoli. Punti fondamentali per provare a rilanciarsi nella lotta per un posto in Champions League, messo a repentaglio dalla sconfitta nell’ultimo turno contro la Spal. Dall’altra parte gli azzurri di Ancelotti ormai “rassegnati” al secondo posto e con in testa la pazza idea di alzare al cielo l’Europa League.

Chi giocherà? Quali saranno gli undici scelti dai due allenatori? Di seguito le probabili formazioni di Roma Napoli:

ROMA (4-4-2): Olsen; Karsdorp, Fazio, Manolas, Kolarov; Zaniolo, Cristante, Nzonzi, Perotti; Schick, Dzeko.

Allenatore: Massimo Ranieri.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Verdi; Mertens, Milik.

Allenatore: Carlo Ancelotti

Roma Napoli diretta live streaming e tv | Dove vedere la partita

Dove vedere Roma Napoli? La sfida tra i giallorossi di Claudio Ranieri e gli azzurri di Carlo Ancelotti andrà in scena domenica 31 marzo 2019 alle ore 15. Diretta tv sul canale satellitare Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita.

