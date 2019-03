Previsioni meteo oggi in Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO OGGI 31 MARZO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi? Quali sono le previsioni? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 31 marzo 2019?

PREVISIONI METEO: CHE TEMPO FARÀ DOMANI | LUNEDÌ 1 APRILE 2019

NORD:

– CIELO TERSO CON VELATURE ESTESE PERO’ IN ARRIVO DALLA SERATA.

CENTRO E SARDEGNA:

– BELLO E SOLEGGIATO FINO AL POMERIGGIO QUANDO NUBI ALTE E SOTTILI

TENDERANNO A VELARE IL CIELO, DAPPRIMA SULLA SARDEGNA E POI SULLE

REGIONI TIRRENICHE PENINSULARI.

SUD E SICILIA:

– AMPIO SOLEGGIAMENTO SE SI ECCETTUA QUALCHE INNOCUO ANNUUVOLAMENTO

SULLA CALABRIA TIRRENICA.

IN SERATA AUMENTA LA NUVOLOSITA’ ALTA E STRATIFICATA SULL’ISOLA.

TEMPERATURE:

– IN GENERALE AUMENTO.

VENTI:

– MODERATI, ORIENTALI SULLA SARDEGNA, SETTENTRIONALI SU SALENTO E

AREE IONICHE.

– DEBOLI VARIABILI SUL RESTO DELLA PENISOLA CON TENDENZA AD ASSUMERE

REGIME DI BREZZA, LUNGO LE COSTE, DURANTE LE ORE CENTRALI DELLA

GIORNATA.

MARI:

– DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL MARE E IL CANALE DI SARDEGNA.

– MOSSI LO IONIO, LO STRETTO DI SICILIA E L’ADRIATICO MERIDIONALE.

– POCO MOSSI I RESTANTI MARI.

Previsioni Meteo oggi

In meteorologia la previsione meteorologica o previsione del tempo è l’applicazione della scienza atmosferica e della tecnologia per prevedere lo stato dell’atmosfera (tempo atmosferico) in un tempo futuro ed in una data località.

Gli esseri umani tentano di predire il tempo da millenni. Le previsioni del tempo si effettuano a partire dalla raccolta di dati quantitativi sullo stato attuale dell’atmosfera (situazione) ed utilizzando la comprensione scientifica dei processi atmosferici per stimare l’evoluzione dell’atmosfera (prognosi) secondo varie possibili tecniche.