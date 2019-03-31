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Previsioni Meteo: che tempo farà domani in Italia | Lunedì 1 aprile 2019

Di Cristina Migliaccio 31 Mar. 2019

Immagine di copertina

Previsioni meteo domani in Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO DOMANI 1 APRILE 2019 – Che tempo farà domani in Italia? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di lunedì 1 aprile? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Andiamo nel dettaglio e vediamo qui di seguito quali sono le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di domani e le temperature che ci attendono.

PREVISIONI METEO: CHE TEMPO FA OGGI IN ITALIA | DOMENICA 31 MARZO 2019

Previsioni meteo domani in Italia lunedì 1 aprile 2019

NORD:
– NUVOLOSITÀ COMPATTA SULLE AREE ALPINE E PREALPINE CON SPORADICI
PIOVASCHI SUI RILIEVI DEL TRIVENETO.
– CIELO VELATO SUL RESTANTE SETTENTRIONE.

CENTRO E SARDEGNA:
– SULLA SARDEGNA ESTESA COPERTURA NUVOLOSA, CON QUALCHE OCCASIONALE
DEBOLISSIMO FENOMENO SULLA PORZIONE PIU’ MERIDIONALE DELL’ISOLA.
– AMPIE MA INNOCUE VELATURE SULLE REGIONI PENINSULARI.

SUD E SICILIA:
– COPERTURA IN RAPIDO AUMENTO SULLA SICILIA CON DEBOLI PIOGGE E
QUALCHE LOCALE ROVESCIO ASSOCIATO DALLE PRIME ORE SERALI.
– SULLE ALTRE REGIONI CIELO PRESSOCHE’ SERENO AL PRIMO MATTINO;
SEGUIRA’ UNA GRADUALE INTENSIFICAZIONE DI NUVOLOSITA’ ALTA E SOTTILE,
MA POCO SIGNIFICATIVA, A PARTIRE DALLE REGIONI TIRRENICHE.

TEMPERATURE:
– MINIME IN LIEVE FLESSIONE SUI RILIEVI DEL TRENTINO-ALTO ADIGE;
IN TENUE RIALZO SU LIGURIA, AREE PIANEGGIANTI DI VENETO E
FRIULI-VENEZIA GIULIA, SARDEGNA CENTROCCIDENTALE E SU GRAN PARTE DEL
RESTANTE CENTRO-SUD;
STAZIONARIE ALTROVE;
– MASSIME IN LEGGERA DIMINUZIONE SU BASSO PIEMONTE, EMILIA E SICILIA
CENTROMERIDIONALE;
IN LIEVE AUMENTO SULLE REGIONI TIRRENICHE PENINSULARI E SUL RESTANTE
TERRITORIO SICILIANO;
SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SUL RESTO DEL PAESE.

VENTI:
– DA DEBOLI A LOCALMENTE MODERATI ORIENTALI SULLA SARDEGNA;
– DEBOLI VARIABILI ALTROVE.

MARI:
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI LO STRETTO DI SICILIA MERIDIONALE ED IL MARE
E CANALE DI SARDEGNA AL MATTINO;
– DA POCO MOSSO A MOSSO IL RESTANTE STRETTO DI SICILIA;
– QUASI CALMI O POCO MOSSI I RIMANENTI MARI.

PREVISIONI METEO: CHE TEMPO FA OGGI IN ITALIA | DOMENICA 31 MARZO 2019

Autore
Cristina Migliaccio
Nata a Ischia (NA), classe 1991. Scrittrice sognatrice, giornalista pubblicista dal 2017. Con un debole per il mondo dello spettacolo e costantemente con il naso tra i libri, è anche collaboratrice di FOX. Cura news e recensioni.