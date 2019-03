Previsioni meteo domani in Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO DOMANI 1 APRILE 2019 – Che tempo farà domani in Italia? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di lunedì 1 aprile? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Andiamo nel dettaglio e vediamo qui di seguito quali sono le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di domani e le temperature che ci attendono.

Previsioni meteo domani in Italia lunedì 1 aprile 2019

NORD:

– NUVOLOSITÀ COMPATTA SULLE AREE ALPINE E PREALPINE CON SPORADICI

PIOVASCHI SUI RILIEVI DEL TRIVENETO.

– CIELO VELATO SUL RESTANTE SETTENTRIONE.

CENTRO E SARDEGNA:

– SULLA SARDEGNA ESTESA COPERTURA NUVOLOSA, CON QUALCHE OCCASIONALE

DEBOLISSIMO FENOMENO SULLA PORZIONE PIU’ MERIDIONALE DELL’ISOLA.

– AMPIE MA INNOCUE VELATURE SULLE REGIONI PENINSULARI.

SUD E SICILIA:

– COPERTURA IN RAPIDO AUMENTO SULLA SICILIA CON DEBOLI PIOGGE E

QUALCHE LOCALE ROVESCIO ASSOCIATO DALLE PRIME ORE SERALI.

– SULLE ALTRE REGIONI CIELO PRESSOCHE’ SERENO AL PRIMO MATTINO;

SEGUIRA’ UNA GRADUALE INTENSIFICAZIONE DI NUVOLOSITA’ ALTA E SOTTILE,

MA POCO SIGNIFICATIVA, A PARTIRE DALLE REGIONI TIRRENICHE.

TEMPERATURE:

– MINIME IN LIEVE FLESSIONE SUI RILIEVI DEL TRENTINO-ALTO ADIGE;

IN TENUE RIALZO SU LIGURIA, AREE PIANEGGIANTI DI VENETO E

FRIULI-VENEZIA GIULIA, SARDEGNA CENTROCCIDENTALE E SU GRAN PARTE DEL

RESTANTE CENTRO-SUD;

STAZIONARIE ALTROVE;

– MASSIME IN LEGGERA DIMINUZIONE SU BASSO PIEMONTE, EMILIA E SICILIA

CENTROMERIDIONALE;

IN LIEVE AUMENTO SULLE REGIONI TIRRENICHE PENINSULARI E SUL RESTANTE

TERRITORIO SICILIANO;

SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SUL RESTO DEL PAESE.

VENTI:

– DA DEBOLI A LOCALMENTE MODERATI ORIENTALI SULLA SARDEGNA;

– DEBOLI VARIABILI ALTROVE.

MARI:

– DA MOSSI A MOLTO MOSSI LO STRETTO DI SICILIA MERIDIONALE ED IL MARE

E CANALE DI SARDEGNA AL MATTINO;

– DA POCO MOSSO A MOSSO IL RESTANTE STRETTO DI SICILIA;

– QUASI CALMI O POCO MOSSI I RIMANENTI MARI.

