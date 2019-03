Scherzo a Papa Francesco sul volo per il Marocco: il giornalista ritrae la mano | VIDEO

Papa Francesco vola in Marocco, ma sull’aereo diventa protagonista di uno scherzo. Al momento dei saluti, infatti, uno dei giornalisti al seguito sul volo papale da Roma per Rabat ha ritratto di scatto la mano mentre il Pontefice gliela tendeva per stringerla.

Papa Bergoglio è rimasto di stucco di fronte al gesto dell’uomo che gli stava di fronte. Con il sorriso a mezza bocca, incredulo, il Papa ha atteso la spiegazione del giornalista, che subito è arrivata: il gesto del cronista era in riferimento al “baciamano” che Papa Francesco ha evitato in tutti i modi durante la visita a Loreto, nelle Marche.

Il Pontefice, infatti, in quell’occasione aveva cercato di dribblare i fedeli che si avvicinavano alle sue mani. Il Papa ha spiegato che lo fa per una questione igienica, per evitare di essere veicolo di germi e di contagi tra fedeli.

A Loreto il video del Papa che cercava di evitare le labbra dei fedeli aveva fatto il giro del web.