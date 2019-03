Se il tuo habitat naturale è il letto, ma è lo spazio che sogni, questo annuncio della NASA fa al caso tuo. L’agenzia spaziale statunitense, in collaborazione con quella tedesca, ha lanciato un progetto a dir poco bizzarro (per noi comuni mortali).

La NASA sta studiando le reazioni del corpo umano all’assenza di gravità e per questo è in cerca di 24 volontari che siano disposti a trascorrere sessanta giorni a letto. Sì, due mesi interi a letto. Da settembre a dicembre 2019, a Colonia, in Germania.

12 uomini e 12 donne, di età compresa tra i 24 e i 55 anni, che mastichino il tedesco. Queste tutte le condizioni per far domanda e sperare di essere selezionati dall’ente spaziale.

I 24 volontari trascorreranno 60 giorni stesi nel letto e qui compiranno tutte le azioni che sono abituati (più o meno) a svolgere nella vita quotidiana: mangiare, lavarsi, vestirsi, fare ginnastica. I partecipanti all’esperimento saranno divisi in due gruppi: il primo dei due ruoterà intorno a una centrifuga in modo che il sangue venga distribuito in tutto il corpo (come accade nella vita “con gravità”), mentre l’altro vivrà disteso nel letto, immobile per due lunghi mesi.

Prima dell’inizio del test e alla fine dello stesso, i volontari saranno sottoposti a una vera e propria fare di preparazione prima e di recupero poi. In tutto, l’esperimento durerà 89 giorni. Non è la prima volta che la NASA lancia un progetto del genere. Nel 2017 l’agenzia spaziale aveva ingaggiato undici persone per stare passare due mesi sdraiati. Quella era la prima fase del progetto, che continua con la tranche del settembre-dicembre 2019.

