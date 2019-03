MotoGP Argentina streaming e diretta tv: ecco dove vedere qualifiche e gara

MOTOGP ARGENTINA STREAMING – AGGIORNAMENTO 31 MARZO 2019 – Ci siamo: finalmente l’attesa è finita. È arrivato il grande giorno del ritorno della MotoGP: questa sera, a partire dalle 20 (ora italiana) andrà infatti in scena la seconda gara del Motomondiale.

Si corre in Argentina, sul circuito di Termas de Río Hondo Marquez. Nelle qualifiche di ieri, il campione del mondo in carica Marc Marquez ha strappato la pole, piazzandosi davanti a Vinales, Dovizioso e Valentino Rossi, che ha ottenuto un ottimo quarto posto.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA MOTO GP

Chi vincerà la gara questa sera? Una Ducati? O la Honda? La Yamaha di Valentino Rossi avrà fatto progressi? Ma soprattutto, dove vedere il Gp dell’Argentina? Sky Sport? Tv8? Di seguito tutte le risposte:

MotoGP Argentina streaming | Dove vederlo in tv live e/o differita

Il GP dell’Argentina della MotoGP 2019 va in onda in diretta per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport 1: prove libere, qualifiche e gara andranno in onda integralmente e in diretta.

Il commento delle gare di MotoGP è affidato a Guido Meda con Mauro Sanchini, mentre Rosario Triolo e Mattia Pasini raccontano la Moto3 e la Moto2.

Su TV8 invece sia le qualifiche (sintesi) sia la gara andranno in differita. A che ora? Qualifiche: sabato alle ore 20,30; Gara: domenica alle ore 20,30.

MotoGP Argentina streaming | Dove vederlo in live streaming

Il Gran Premo dell’Argentina della MotoGP sarà visibile anche in diretta streaming tramite la piattaforma SkyGo, che consente agli abbonati Sky di vedere i programmi della tv satellitare su pc, tablet e smartphone.

DOVE VEDERE TUTTE LE GARE DELLA MOTO GP

MotoGP Argentina streaming | Programma completo di domenica

Domenica 31 marzo

ore 14.40, MotoGP, Warm Up (diretta su SkySport MotoGP e SkySport1 (canale 201))

ore 20.00, MotoGP, Gara (diretta su SkySport MotoGP e SkySport1 (canale 201)