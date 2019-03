È iniziata ieri sera, sabato 30 marzo, l’edizione 2019 di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Tra le tante novità della nuova stagione spicca anche l’assenza di Sandro Mayer, giornalista, scrittore e storico opinionista della trasmissione, scomparso lo scorso 30 novembre.

Per questo motivo, proprio in apertura di puntata, Milly Carlucci ha voluto rendere omaggio a Mayer e non è riuscita a trattenere le lacrime. “Dovendo cominciare una festa in famiglia – ha detto subito dopo i saluti iniziali – purtroppo dobbiamo guardare anche a quelle sedie che quest’anno rimangono vuote”.

Ed è a questo punto che la conduttrice di Ballando con le Stelle si è commossa: “Mi dispiace, non volevo emozionarmi – ha spiegato – ma sono cose che mi fanno male. Quest’anno non abbiamo con noi una persona che ci ha accompagnato per tanti anni e con cui abbiamo condiviso un bellissimo tratto della nostra strada, Sandro Mayer, il nostro mitico commentatore a bordo campo. Vorrei dedicare un saluto affettuoso alla sua famiglia, alla moglie Daniela e alla figlia Isabella, e al direttore Osvaldo Orlandini che ha raccolto la sua eredità”.

Subito dopo, la regina di Ballando con le Stelle ha annunciato una grande novità, scaturita proprio dalla scomparsa dello storico opinionista del programma: “Un po’ come si fa con i grandi calciatori, noi ritiriamo la maglietta. Idealmente ritiriamo il suo microfono: quest’anno non avremo il ruolo di commentatore a bordo campo”.

Milly Carlucci, in preda alla commozione, saluta poi un altro grande assente di quest’anno: “L’altro ricordo è per il papà di questo programma che ci ha lasciato l’anno scorso, Bibi Ballandi. Un bacio affettuoso alla signora Lella”. A quel punto, la conduttrice ha lanciato la pubblicità, nella speranza di riprendersi prima del ritorno in diretta su Rai 1.