L’AMORE STRAPPATO ANTICIPAZIONI 31 MARZO – Sabrina Ferilli torna in televisione con una nuova fiction intitolata “L’amore strappato”. Ispirata a un romanzo che, a sua volta, è tratto da una storia vera e drammatica, la miniserie con la Ferilli racconta di un fatale errore giudiziario che porta l’allontanamento di una bambina di sette anni dalla sua famiglia.

Il padre della bambina è stato accusato ingiustamente di pedofilia e la bambina è stata strappata via alla famiglia.

Ecco la trama della nuova fiction con Sabrina Ferilli

Scopriamo le anticipazioni della prima puntata de L’amore strappato, in onda domenica 31 marzo 2019 in prima visione su Canale 5.

L’amore strappato anticipazioni 31 marzo | Cosa succede nella prima puntata?

Rosa (interpretata da Sabrina Ferilli) ha una vita piuttosto ordinaria: è sposata con Rocco (Enzo Decaro) e ha una figlia, Arianna. Il loro equilibrio di famiglia perfetta viene rotto nel momento in cui la bambina viene portata via. Il marito è stato accusato di pedofilia e dovrà lottare per dimostrare la propria innocenza, ma cosa ne pensa Rosa?

La donna dovrà scegliere se stare dalla parte del marito e credere alle sue parole oppure schierarsi dalla parte di sua figlia e, di conseguenza, contro Rocco.

Mentre Rocco è in carcere e deve rapportarsi con una nuova e difficile realtà, Arianna è stata portata in una casa famiglia e fa subito amicizia. Rosa, invece, sceglie di contrastare il pregiudizio della comunità e spera che il processo sancisca definitivamente l’innocenza di suo marito. Dalla loro parte, l’avvocato Smiraglia sembrerebbe avere un asso nella manica per scagionare Rocco.

L’amore strappato anticipazioni 31 marzo | Sabrina Ferilli a Verissimo

Il cast completo della nuova fiction di Canale 5

Ospite a Verissimo, la Ferilli ha commentato circa L’amore strappato: “Ho sempre cercato di dare voce a quello che non funziona, alle minoranze a chi ha subito torti. Questa è una storia che mi ha toccato tanto, proprio per questa forma di partecipazione che ho rispetto a certi problemi. Questi sono film che ti porti dentro per tanto tempo. Sicuramente non finisce qui la mia attenzione su questo tema. È tutto molto forte e ingiusto”.

L’amore strappato vi aspetta domenica 31 marzo 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.