INTER LAZIO STREAMING – AGGIORNAMENTO 31 MARZO 2019 – Torna finalmente, dopo due settimane di attesa dettate dalla sosta per le nazionali, la nostra amata Serie A. E lo fa con una giornata, la 29esima, ricca di big match. Non solo quello tra Roma e Napoli, in programma all’Olimpico alle 15 di oggi, domenica 31 marzo 2019. Sempre oggi, ma alle 20.30, a San Siro va in scena l’affascinante sfida tra Inter e Lazio.

LA NOSTRA DIRETTA DI INTER-LAZIO

Cresce l’attesa a Milano, per una partita che potrà dare molte risposte a entrambe le squadre. L’Inter, dopo la vittoria nel derby, ancora una volta senza Icardi prova a mettere altri 3 punti di distacco dal Milan, sconfitto ieri sera dalla Sampdoria. La Lazio, dal canto suo, spera di rosicchiare punti proprio ai rossoneri, che attualmente si trovano al quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

Inter Lazio verrà, ovviamente, trasmessa in diretta tv. Ma dove vedere Inter Lazio in tv? Sky Sport o Dazn? E in streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Inter Lazio streaming | Dove vederla in tv

La gara tra Inter e Lazio sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport.

Previsti sia un pre sia un post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio dove ci saranno diversi esperti e giornalisti che analizzeranno la gara e non solo.

Il calcio d’inizio della sfida tra Inter e Lazio è fissato alle ore 20,30 di domenica 31 marzo 2019.

LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Inter Lazio streaming | Dove vederla in live streaming

Dove vedere in streaming Inter Lazio? La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara Inter Lazio in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Inter Lazio streaming | Le probabili formazioni

Sfida importantissima a San Siro. In particolare per la Lazio di Simone Inzaghi alla ricerca di un posto nella prossima Champions League. I biancocelesti sono infatti chiamati alla vittoria per poter tener vivo il sogno europeo e accorciare la classifica. Più tranquilla, si fa per dire, la situazione per l’Inter in lotta con il Milan per il terzo posto e nel mirino della Roma.

LA NOSTRA DIRETTA DI INTER-LAZIO

Chi scenderà in campo? Giocherà Icardi? Di seguito le probabili formazioni di Inter Lazio:

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Vecino; Politano, Keita, Perisic.

Allenatore: Luciano Spalletti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019