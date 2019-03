Inter Lazio diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

INTER LAZIO DIRETTA LIVE – AGGIORNAMENTO 31 MARZO 2019 – Dopo due settimane di attesa, causate dalla sosta per le Nazionali, torna la Serie A, con la 29esima giornata della stagione 2018-2019. Il programma di oggi, domenica 31 marzo, prevede due big match: quello tra Roma e Napoli e quello di questa sera, alle ore 20.30 a San Siro, tra Inter e Lazio.

Quella del Meazza è davvero una partita delicata, con tanti temi: il primo, in casa Inter, è l’eterno caso Icardi. L’ex capitano sembrava aver risanato la frattura con la società e il tecnico, ma Luciano Spalletti in conferenza stampa ha annunciato di non volerlo convocare. Mentre si riaprono in casa nerazzurra le polemiche e le voci su un possibile addio dell’argentino, il mister deve anche fare i conti con l’infortunio di Lautaro Martinez. Chi giocherà in attacco?

L’Inter cerca punti importanti per staccare il Milan, fermo al quarto posto dopo il derby perso e la sconfitta di ieri contro la Sampdoria. La Lazio, invece, è alla ricerca di tre punti per ridurre il gap con il quarto posto, occupato proprio dal Milan.

TPI seguirà LIVE la gara di oggi con una cronaca testuale in tempo reale. Benvenuti quindi alla diretta testuale di TPI della sfida tra Inter e Lazio, in programma a San Siro questa sera alle ore 20,30.

INTER LAZIO DIRETTA | PRE PARTITA

In casa Lazio il grande assente è Radu, infortunato alla caviglia. Verso una nuova esclusione anche Parolo.

In casa Inter il grande assente è certamente Mauro Icardi, non convocato da Spalletti nonostante si pensava avesse ricomposto la frattura con società e spogliatoio. Ma mancherà anche Lautaro Martinez, infortunato. Dunque, in attacco, spazio a Keita come falso nueve. Assente anche De Vrij.

Siamo sempre più vicini al fischio di inizio: ad arbitrare, questa sera, sarà il signor Paolo Silvio Mazzoleni

INTER LAZIO DIRETTA | LE PROBABILI FORMAZIONI

In palio questa sera, soprattutto per la Lazio, una grossa fetta di Champions League. In caso di sconfitta infatti la squadra di Inzaghi rischierebbe di essere definitivamente estromessa dalla lotta per un posto nella massima competizione europea. Più tranquilla invece la situazione dei nerazzurri, che però non hanno alcuna intenzione di commettere un passo falso, soprattutto dopo aver vinto il derby.

Chi giocherà stasera? Quali saranno gli undici scelti da Spalletti e Inzaghi? Di seguito le probabili formazioni di Inter Lazio:

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Vecino; Politano, Keita, Perisic.

Allenatore: Luciano Spalletti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter Lazio diretta live streaming e tv | Dove vedere la partita

Dove vedere Inter Lazio? La sfida tra i nerazzurri di Luciano Spalletti e i biancocelesti di Simone Inzaghi andrà in scena domenica 31 marzo 2019 alle ore 20,30.

Diretta tv sul canale satellitare Sky Sport. È previsto anche un ampio pre e post partita.

