Fedez rompe il silenzio sulla fine del rapporto lavorativo con fabio Rovazzi. Il rapper milanese torna a parlare della collaborazione professionale con lo youtuber nel corso di una lunga intervista rilasciata a Marco Montemagno.

“Non rinnego nulla di quello che abbiamo fatto con Fabio e non rinnego nulla di quello che abbiamo fatto con Ax. Abbiamo fatto delle grandi cose, indipendentemente dal lato musicale. Ovviamente non abbiamo fatto cose alte in termini musicali, ma in termini discografici abbiamo fatto delle cose belle”, ha detto il rapper.

Fedez parla anche di Newtopia, l’etichetta discografica indipendente e agenzia creata dal rapper milanese insieme al collega J-Ax: “Inizialmente tutti ci dipingevano come una lobby discografica che a tavolino aveva creato questo ‘mostro’ come se fosse una catena di montaggio della discografia. Ma non era vero. Fabio faceva la canzone, perché sul lato artistico faceva tutto lui, e noi mettevamo a disposizione i mezzi per poter fare queste cose. Noi siamo stati bravi a chiudere con i brand, bravi ad andare in televisione ma inizialmente Fabio era un mio amico. Andavamo in vacanza insieme, facevamo i video diari insieme”, ha continuato Fedez.

È stata Chiara Ferragni a far litigare Fedez con J-Ax e Rovazzi?

A un certo punto, però, qualcosa è andato storto. La rottura improvvisa e le strade dei tre che si dividono. Fedez per la prima volta cerca di spiegare che cosa è successo: “La spontaneità con cui è nata questa cosa secondo me si è percepita. Le separazioni nascono perché io non riesco a vivere queste cose in maniera artefatta. Anche perché, mio errore molto grande, mischio l’affettività al lavoro e a un certo punto non riesco più a recitare la parte del separati in casa e poi riflesso di Pavlov davanti alle telecamere”.

A proposito della sua poltrona da giudice nel talent di musica più famoso della tv, X-Factor, Fedez afferma: “Ho eliminato la televisione. È stata un’esperienza formativa e mi ha insegnato molte cose, ma a un certo punto mi aveva già dato tutto. La televisione oggi ha peso zero”.

Nell’intervista non poteva mancare certo un accenno alla sua fantastica famiglia super social e, in particolare, al matrimonio del 1 settembre scorso a Noto con la fashion blogger Chiara Ferragni: “So che c’è molta dietrologia intorno a me e alla mia famiglia, ma non ho un team di persone dietro che mi pubblica le cose, solo amici e la mia Leica. Facendo un parallelismo con la discografia, questo è un periodo in cui la musica vive molto attraverso il personaggio e, a volte, il personaggio diventa molto più forte della musica. Mi rendo conto che la percezione all’esterno possa essere molto al di fuori della realtà, la verità è molto più semplice di come si può pensare sotto questo punto di vista, la quotidianità che raccontiamo è realmente la nostra quotidianità, se no dovremmo vivere due vite parallele”.