Europarlamentarie M5s, resi noti i nomi dei 200 aspiranti candidati che passano al secondo turno

Il Movimento Cinque Stelle ha reso noti i nomi dei 200 aspiranti candidati che passano al secondo turno delle Europarlamentarie. All’inizio erano 2.600 quelli che si erano presentati alla selezione, dopo le prime votazioni su Rousseau ne sono rimasti 200.

A passare il turno sono i primi dieci candidati per regione: 120 per le circoscrizioni Nord Ovest, Nord Est e Centro, 60 per il meridione e 20 per le isole. Ad annunciare i 200 nomi è stato il M5s sul Blog delle Stelle.

“Sono tutte persone di altissimo livello con una caratteristica fondamentale in comune: sono tutti incensurati!”, si legge nel post.

Tra i nomi noti vi sono l’ex Iena Dino Giarrusso, il sindaco di Livorno Filippo Nogarin, e altri ex eurodeputati che si vogliono ricandidare come Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin, Laura Agea.

Passa al secondo turno anche Matilde Montaudo, diventata famosa nei giorni scorsi per il video in cui diceva: “Sono in campo contro la trojka e la perestrojka”.

I votanti sono stati in tutto 37.256 per un totale di 10.6121 preferenze espresse.

Dai 200 candidati che hanno accesso al secondo turno usciranno i nomi che andranno a comporre le liste elettorali ufficiali. Sarà poi Luigi Di Maio in persona a scegliere i nomi dei 5 capilista nelle 5 circoscrizioni: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole.

A questo link tutti i nomi, regione per regione.