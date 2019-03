CLASSIFICA MOTOGP – Oggi, domenica 31 marzo 2019, in Argentina si è corso il secondo GP del Mondiale di MotoGP 2019. Al termine di una gara molto emozionante – che ha visto tuttavia il dominio netto e in solitaria di Marc Marquez, in testa dall’inizio alla fine della gara e autore anche del giro più veloce – ad accaparrarsi una posizione sul podio sono stati anche gli italiani Valentino Rossi e Andrea Dovizioso.

In Argentina è andato quindi in scena uno spettacolo pieno di adrenalina, soprattutto per i tifosi di Valentino Rossi. Il Dottore, infatti, è stato autore di una gara come quelle dei vecchi tempi, piena di sorpassi e azzardi. E alla fine si gode un secondo posto super meritato, davanti a Dovizioso che con questo terzo posto perde la testa della classifica piloti a vantaggio di Marquez.

Con questo secondo posto, inoltre, Rossi sale al terzo posto della classifica MotoGP piloti, con 31 punti, a -14 dalla vetta.

A due gare dall’inizio della stagione, dunque, com’è la classifica della MotoGP? Di seguito, troverete la graduatoria completa dopo i Gran Premi di Qatar e Argentina.

Classifica MotoGP | Piloti

Con la vittoria di oggi, come detto, Marc Marquez – campione in carica di MotoGP – si prende la vetta della classifica piloti del Motomondiale, superando Andrea Dovizioso che aveva vinto la prima gara in Qatar.

Ecco, dunque, la classifica MotoGP piloti completa:

Marc Marquez 45 Andrea Dovizioso 41 Valentino Rossi 31 Alex Rins 24 Danilo Petrucci 20 Cal Crutchlow 17 Takaagi Nakagami 16 Aleix Espargaro 14 Jack Miller 13 Pol Espargaro 11 Maverick Vinales 9 Jorge Lorenzo 8 Joan Mir 8 Miguel Olivera 6 Franco Morbidelli 5 Francesco Bagnaia 4 Johann Zarco 4 Andrea Iannone 2 Hafizh Syahrin 2 Karel Abraham 0 Fabio Quartararo 0 Tito Rabat 0 Bradley Smith 0

Classifica MotoGP | Team

Ducati Team 61 Repsol Honda Team 52 Yamaha Factory Racing 40 LCR Honda 35 Team Suzuki Ecstar 32 Aprilia Racing Team Gresini 15 Alma Pramac Racing 15 Petronas Yamaha SRT 13 Red Bull KTM Factory Racing 12 KTM Tech 3 Racing 5 Aprilia Factory Racing 0 Reale Avintia Racing 0