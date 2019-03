CLASSIFICA FORMULA 1 – Oggi, domenica 31 marzo 2019, in Bahrain si è corso il secondo Gran Premio della stagione di Formula 1. Sul circuito di Sakhir, al termine di una corsa molto combattuta, ha vinto Lewis Hamilton, campione del mondo in carica, su Mercedes. Dietro di lui il compagno di squadra Valtteri Bottas e il ferrarista Charles Leclerc.

Sebastian Vettel, invece, è arrivato solo quinto, al termine di un weekend pieno di rimpianti per il Cavallino rampante, che ha dominato le prove del venerdì, le qualifiche del sabato e anche buona gara del GP di domenica, prima di arrendersi a un problema al motore (Leclerc) e alla perdita di un alettone (Vettel) dopo uno scontro con Hamilton e relativo testa-coda.

Il calendario del campionato di Formula 1 2019

Quello del Bahrain perciò è un circuito pieno di rimpianti per la Ferrari, oggi, che paga la sfortuna degli ultimi giri con un grande danno per quel che riguarda la classifica. La Mercedes, infatti, è già in fuga, con Bottas e Hamilton che dominano la classifica piloti garantendo un grosso vantaggio alla loro scuderia anche in quella costruttori.

Di seguito trovate la classifica completa dopo il GP del Bahrain: sia quella dei piloti, che quella dei costruttori.

Classifica Formula 1 | Piloti

La classifica piloti, dopo due gare dall’inizio della stagione, è dominata da Valtteri Bottas, seguito da Lewis Hamilton. Lontani, al momento, Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Questa la classifica completa:

Valtteri Bottas 44 Lewis Hamilton 43 Max Verstappen 27 Charles Leclerc 26 Sebastian Vettel 22 Kimi Raikkonen 10 Kevin Magnussen 8 Lando Norris 8 Nico Hulkenberg 6 Pierre Gasly 4 Alexander Albon 2 Lance Stroll 2 Daniil Kvyat 1 Sergio Perez 1 Roman Grosjean 0 Carlos Sainz 0 Daniel Ricciardo 0 Antonio Giovinazzi 0 George Russell 0 Robert Kubica 0

Classifica Formula 1 | Costruttori

La classifica costruttori di Formula 1, invece, vede al momento la Mercedes guardare tutti dall’alto verso il basso. Ecco la graduatoria completa:

Mercedes 87 Ferrari 48 Red Bull 31 Alfa Romeo 10 Haas 8 McLaren 8 Renault 6 Toro Rosso 3 Racing Point 3 Williams 0