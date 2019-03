Che tempo che fa 31 marzo | Domenica | Ospiti | Anticipazioni

CHE TEMPO CHE FA 31 MARZO – Torna su Rai 1 l’appuntamento con il fedele Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che fa.

Tutto quello che c’è da sapere su Che Tempo Che Fa

Cosa c’è da aspettarsi da questa nuova puntata? Vediamo insieme tutte le anticipazioni del nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa.

Che Tempo Che Fa 31 marzo | Gli ospiti di Fazio

La nuova puntata di Che Tempo Che Fa va in onda domenica 31 marzo alle ore 20.35 su Rai 1 e Fabio Fazio, per l’occasione, intervisterà il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker.

Ma quali altri ospiti animeranno questa puntata? Partiamo da Simona Ventura, che torna in Rai dopo otto anni per la conduzione di “The Voice of Italy“, il talent show in onda su Rai 2 dal 23 aprile 2019.

Poi sarà la volta di Giorgio Panariello, che ha pubblicato il suo romanzo “Adesso tu”, e della cantante Fiorella Mannoia, la quale ha da poco pubblicato il suo ultimo album d’inediti intitolato “Personale”.

Ancora, tra gli ospiti attesi della puntata di Che Tempo Che Fa c’è Carolina Raspanti, attrice esordiente e scrittrice nonché protagonista del film Dafne (che ha vinto il Premio Fipresci al Festival di Berlino 2019).

Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, torna con la sua analisi circa i temi che riguardano tutti gli italiani. Ancora, ci sarà spazio per Stash – leader della band The Kolors – insieme a Elodie (sempre reduce da Amici di Maria De Filippi), per presentare il loro nuovo singolo intitolato “Pensare male” uscito il 15 marzo 2019.

Che Tempo Che Fa 31 marzo | La seconda parte

La seconda parte del programma invece si anima attorno al Tavolo di Che Tempo Che Fa, in compagnia degli ospiti fissi Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica.

Oltre a questi personaggi, ci saranno anche Simona Ventura, Stash, Teo Teocoli e Francesco Mandelli: quest’ultimo debutta come regista con “Bene ma non benissimo”, dal 4 aprile in sala.

Ancora, in studio sono attesi Vincenzo Salemme, Lucia Ocone e Vanessa Ferrari, la ginnasta italiana in corsa per qualificarsi alle olimpiadi di Tokyo 2020.

Che tempo Che Fa va in onda domenica 31 marzo 2019 alle ore 20.35 su Rai Uno.