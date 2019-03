Che tempo che fa | News e anticipazioni | Cast | Ospiti | Streaming

CHE TEMPO CHE FA – Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Che tempo che fa è giunto al suo quindicesimo anno (2018-2019), il secondo su Rai 1 dopo una lunga esperienza su Rai 3 – prima puntata a settembre 2003.

Che tempo che fa | News e anticipazioni

AGGIORNAMENTO 31 MARZO – Questa sera 31 marzo 2019 torna l’appuntamento con Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa. Anche per questa serata sono previsti tantissimi ospiti ad animare la Rai, a partire dal Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, che aprirà le danze. E ancora, ci saranno tanti ospiti che rappresenteranno diverse categorie, quali cinema, musica, televisione. Una puntata ricca di ospiti da non perdere.

AGGIORNAMENTO 24 MARZO – Questa sera, 24 marzo 2019, su Rai 1 va in onda Che tempo che fa, storico programma Rai condotto da Fabio Fazio. Come al solito saranno tantissimi gli ospiti in studio che verranno intervistati dal conduttore o che parteciperanno al famoso “Tavolo”. Si va da Luciano Ligabue a Yuri Chechi fino al nuovo direttore di Repubblica Carlo Verdelli; in apertura ci saranno anche i due bambini eroi della vicenda del bus dirottato e poi dato alle fiamme. Insomma, si preannuncia una bella puntata, tutta da seguire. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI)

AGGIORNAMENTO 17 MARZO – Questa sera, 17 marzo 2019, su Rai 1 va in onda Che tempo che fa, storico programma Rai condotto da Fabio Fazio. Come al solito saranno tantissimi gli ospiti in studio che verranno intervistati dal conduttore o che parteciperanno al famoso “Tavolo”. Si va da Don Ciotti a Claudio Bisio; da Alex Zanardi a Sofia Goggia. Insomma, si preannuncia una bella puntata, tutta da seguire. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI)

AGGIORNAMENTO 10 MARZO – Torna come ogni domenica Che tempo che fa. Questa sera, 10 marzo, in prima serata su Rai 1, un nuovo appuntamento con lo show condotto da Fabio Fazio. Tanti gli ospiti in studio: il neo segretario del Pd Nicola Zingaretti, il paroliere Mogol, il presentatore Amadeus, i cantanti Arisa e Nek, il campione Gianmarco Tamberi e l’attore Pif. Come sempre spazio poi alla comicità di Luciana Littizetto e all’analisi di Carlo Cottarelli. Ma non solo. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI)

AGGIORNAMENTO 3 MARZO – Questa sera torna l’appuntamento della domenica con Che Tempo Che Fa, in onda dalle 20:35 su Rai 1. Una puntata ricca di ospiti, come di consueto, spaziando tra diverse tematiche – dalla politica al cinema – ma sempre con il fidato Fabio Fazio alla conduzione. Tra gli ospiti attesi, possiamo menzionare l’attore John Turturro (per Il nome della Rosa), Walter Veltroni e i suoi attori Stefano Fresi e Giovanni Fuoco, Sara Pichelli per la vittoria dell’Oscar per il suo Spider-man e, infine, il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. Riguardo quest’ultimo, sono state diverse le polemiche scatenate dall’annuncio della sua partecipazione al programma di Rai 1. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI)

AGGIORNAMENTO 17 FEBBRAIO – Torna Che tempo che fa. Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda il programma tv condotto da Fabio Fazio. Puntata che vedrà la partecipazione di tantissimi ospiti. Tra questi: Matteo Renzi, i genitori di Giulio Regeni, Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI)

AGGIORNAMENTO 10 FEBBRAIO – Torna in prima serata su Rai 1, questa sera 10 febbraio 2019, Che tempo che fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Nella puntata di oggi ampio spazio al Festival di Sanremo, con la presenza di Virginia Raffaele e del vincitore Mahmood, ma anche ai nuovi episodi de Il commissario Montalbano. Ma non solo. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI)

AGGIORNAMENTO 3 FEBBRAIO – Torna in prima serata su Rai 1 Che tempo che fa, lo storico show condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti di questa puntata, il presidente della Camera Roberto Fico e il direttore artistico del Festival di Sanremo, che partirà il prossimo 5 febbraio, Claudio Baglioni. Ma non solo. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI)

AGGIORNAMENTO 20 GENNAIO – Stasera, 20 gennaio 2019, torna Che tempo che fa. Dopo la pausa natalizia, Fabio Fazio torna in onda su Rai 1 con il suo storico programma. Tantissimi gli ospiti che si alterneranno alla scrivania del conduttore. Tra questi Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono. Ma non solo. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI SULLA PUNTATA)

AGGIORNAMENTO 23 DICEMBRE – La puntata di Che tempo che fa, show condotto da Fabio Fazio, di domenica 23 dicembre vede come ospiti Anastasio, fresco vincitore di X Factor, Cristina D’Avena, Pierfrancesco Favino e Margherita Buy, protagonisti del film in uscita al cinema I Moschettieri del Re, Enrico Brignano, che a Capodanno intratterrà i romani con uno spettacolo teatrale.

E ancora: il giornalista Rai Vincenzo Mollica e l’attesissimo Roberto Bolle, Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. Confermato poi Carlo Cottarelli.

AGGIORNAMENTO 19 DICEMBRE – Ora il governo vuole “punire” Fabio Fazio: stipendio troppo alto ed evidentemente troppo poco allineato all’idea di tv pubblica che hanno Lega e Movimento 5 stelle.

Tutto è iniziato con l’invito negli studi di Che tempo che fa di Domenico Lucano, il sindaco “dei migranti“. Il giorno dopo, senza peli sulla lingua, il vicepremier Luigi Di Maio ha comunicato che “c’è un caso Fazio”. E ora la voce più insistente è quella che vuole una delle trasmissioni di punta della Rai spostata su Rai3 e, addirittura, in seconda serata.

Il prossimo Cda della Rai è convocato per il 24 gennaio mentre il nuovo piano editoriale dovrebbe essere presentato a febbraio, ma nei corridoi di viale Mazzini si discute su come sarà il nuovo corso giallo-verde’ che nel frattempo attende di capire quali saranno le risorse a disposizione per gli investimenti da attuare.

AGGIORNAMENTO 16 DICEMBRE – La puntata di Che tempo che fa, show condotto da Fabio Fazio, di domenica 16 dicembre vede come ospiti Laura Pausini, Biagio Antonacci, Nicola Piovani e Paola Cortellesi. Attesissimo poi Piero Angela, sempre molto amato dal pubblico.

AGGIORNAMENTO 9 DICEMBRE – La puntata di Che tempo che fa, show condotto da Fabio Fazio, di domenica 9 dicembre vede come ospiti Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Gino Strada, medico, attivista e fondatore dell’ONG italiana Emergency, Renzo Arbore, che il 12 e il 19 dicembre sarà su Rai 2 con “Guarda… Stupisci”.

Ma non è finita qui: c’è infatti grande attesa anche per la partecipazione alla puntata di Lorenzo Jovanotti, che in settimana ha annunciato il suo singolare tour per l’estate 2019, il “Jova Beach Party”. Jovanotti canterà in studio anche il suo ultimo singolo, “Chiaro di luna”, che ha anticipato il disco “Oh live!” uscito il 30 novembre.

Che tempo che fa | Il programma

Che tempo che fa è un programma realizzato da Rai 1 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani.

È scritto da Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Antonio Bergero e Giacomo Papi. La scenografia è di Marco Calzavara. Produttori esecutivi Rai Maria Cristina Apollonio e Luisa Pistacchio, Produttore esecutivo L’OFFicina Edoardo Fantini.

Che tempo che fa | Il cast

Nel cast di Fabio Fazio confermatissime Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

New entry di quest’anno è il professore Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, che avrà uno spazio dedicato a inizio serata. A maggio 2018 Cottarelli era stato incaricato da Mattarella di formare il governo, dopo il fallimento del primo governo Conte.

Al cosiddetto ‘tavolo’ – ossia nella seconda parte della trasmissione – ospiti fissi Nino Frassica con la sua comicità surreale, Gigi Marzullo con le sue domande impossibili, Orietta Berti, Vincenzo Salemme e Fabio Volo.

Che tempo che fa | Diretta tv e live streaming

Che tempo che fa si può seguire in tv su Rai 1 ogni domenica alle 20,35 e anche in live streaming gratis sul sito di RaiPlay – occorre essere loggati.

Che tempo che fa | La nuova stagione

La nuova stagione di Che tempo che fa è cominciata il 23 settembre 2018 con ospiti la senatrice a vita Liliana Segre, l’ex capitano della Roma Francesco Totti, e i produttori musicali Takagi & Ketra.

Che fuori tempo che fa | Quando va in onda

Che fuori tempo che fa è lo spin off di seconda serata di Che tempo che fa – in onda in seconda serata tutti i lunedì dalle 23,40 circa.

Che tempo che fa | Fabio Fazio

Fabio Fazio è un giornalista, autore e conduttore televisivo, noto soprattutto per aver presentato il varietà domenicale “Quelli che il Calcio” negli anni ’90, prima di approdare, in tempi più recenti, a “Che tempo che fa” al fianco della vulcanica Luciana Littizzetto.

Fazio ha anche presentato il Festival di Sanremo in più di un’occasione ed ha affiancato Roberto Saviano nel format di approfondimento culturale “Vieni Via con me”.

Che tempo che fa | Fabio Fazio | Carriera



Fazio nasce a Savona (Liguria) nel 1964. Nel 1983 consegue la laurea in Lettere presso l’Università di Genova presentando una tesi sugli elementi letterari nei testi dei cantautori italiani, sua grande passione.

Nello stesso anno, dopo aver preso parte ad un provino della Rai, esordisce in TV nel programma Pronto Raffaella, condotto da un’altra vulcanica showgirl e figura iconica della storia della televisione italiana: Raffaella Carrà.

Il vero successo però arriva nel 1993, quando scrive e conduce il variety sportivo “Quelli che il calcio”, trasmissione che lo consacrerà definitivamente agli occhi del grande pubblico come presentatore.

A novembre del 2010 conduce, insieme allo scrittore Roberto Saviano il programma “Vieni via con me” su Rai 3 che, nonostante l’enorme successo in termini di ascolti, susciterà anche numerose polemiche per presunte violazioni della par condicio.

Dal 2013 gli viene assegnata per la terza volta nella sua carriera la conduzione del Festival di Sanremo sempre in coppia con Luciana Littizzetto.

Tre anni dopo Fazio viene incaricato di presentare il remake di Rischiatutto, lo storico quiz degli anni 70 all’epoca condotto dal grande Mike Bongiorno.

Attualmente è alla guida del Talk Show “Che Tempo che Fa”, durante il quale intervista e dialoga con alcuni dei personaggi più importanti e influenti del mondo del cinema, dello spettacolo, della cultura, dello sport e della politica.

Che tempo che fa | Fabio Fazio | Vita Privata

Nel 1994 sposa Gioia Selis da cui ha due figli: Michele, nato esattamente 10 anni dopo (2004) e Caterina, venuta alla luce nel 2009.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU FABIO FAZIO