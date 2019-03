Ascolti tv sabato 30 marzo 2019 | Amici | Ballando con le Stelle | Il viaggio di Arlo | The Rookie | Auditel ieri sera

Ascolti tv sabato 30 marzo 2019 – Non è stata la solita battaglia degli ascolti Auditel ieri, sabato 30 marzo 2019. Perché ieri sera, per la prima volta in questa stagione televisiva, si sono sfidati due autentici colossi del sabato sera: Amici di Maria De Filippi su Canale 5 e Ballando con le Stelle su Rai 1.

Già alla vigilia c’era grande attesa per i dati Auditel della serata, visto che quella tra Maria De Filippi e Milly Carlucci la sfida si ripete già da qualche anno, con alterni successi.

Ma qual è stato il programma più visto di ieri? Alla fine, a spuntarla è stato il talent show di Canale 5: lo share Amici è stato del 22,23%, grazie a una media di 4.096.000 spettatori (lo scorso anno all’esordio il programma aveva ottenuto 3.996.000 ascolti e il 20,77%).

Su Rai 1, invece, Ballando con le Stelle ha ottenuto 3.710.000 spettatori e il 21,94% di share: dati quindi inferiori a quelli di Amici, ma soprattutto inferiori all’esordio dello scorso anno, quando Milly Carlucci era riuscita a mettere insieme 4.205.000 spettatori e uno share del 20,4%. Dunque, per il programma di Rai 1 è stata decisamente una partenza in salita.

Tutti gli altri canali, che hanno raccolto solo le briciole lasciate dalle due principali trasmissioni del sabato sera, hanno raggiunto tutti lo stesso livello, attestandosi attorno al milione di persone collegate.

Su Rai 2, la serie in prima tv assoluta The Rookie ha ottenuto 1.190.000 ascolti (5,24%), mentre su Italia 1 Il Viaggio di Arlo ha raggiunto 1.043.000 spettatori (4,81%). Su Rai 3, Sapiens ha totalizzato 1.151.000 spettatori (5,78%), mentre su Rete 4 Nati con la Camicia si è fermato a 953.000 ascolti (4,81%).

Su Tv8, la differita delle Qualifiche di Formula 1 per il Gran Premio del Bahrain ha ottenuto 754.000 spettatori (3,4%). Più indietro La 7, con la serie Little Murders ferma a 428.000 spettatori (1,98%), come anche Nove, che con Kill Bill – Volume 1 ha ottenuto 305.000 spettatori e l’1,5% di share. Su Tv8 la differita

Ascolti tv sabato 30 marzo 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fascia Access prime time, la presentazione di Ballando con le Stelle su Rai 1 ha segnato 4.110.000 spettatori e il 19,06%, mentre su Canale 5 Striscia La Notizia si è fermato a 3.921.000 spettatori (17.7%).

Bene, su Rai 3, Le Parole della Settimana, che ha registrato 1.525.000 spettatori con il 6,81%. Poco dietro Italia 1 con CSI, fermatosi a 925.000 ascolti e il 4,24%. Su Rete 4, invece, Stasera Italia Weekend ha ottenuto 996.000 telespettatori (4,58%), mentre su La 7 Otto e Mezzo Sabato si è fermato a 786.000 spettatori (3,55%).