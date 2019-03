Europee, il segretario Pd Zingaretti presenta il simbolo della lista unitaria con Gentiloni e Calenda

Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha presentato oggi nella sede del partito il simbolo della lista unitaria di Pd, Siamo europei e Pse, in vista delle elezioni europee 2019. Insieme a Zingaretti anche il presidente del partito, Paolo Gentiloni, e a Carlo Calenda, che sarà uno dei capilista.

“È la nostra sfida per vincere le elezioni europee”, ha detto Zingaretti presentando il simbolo. “Questo simbolo è un’offerta di unità, uno strumento al servizio del cambiamento e della necessità di unirsi per fermare una pericolosa deriva nazionalista in questo paese”.

Sotto il logo del Pd, quello di ‘Siamo europei’, il manifesto dell’ex ministro Carlo Calenda per il futuro dell’Unione europea. Tra i due simboli, sulla destra, quello il logo del Pse (Partito Socialista Europeo).

“Un logo per vincere le elezioni e la parola d’ordine è unità delle forze progressiste ed europeiste”, ha detto il segretario del Pd. “La seconda parola d’ordine è Europa, l’Europa della crescita e che contrasta le diseguaglianze. Da solo nessun Paese europeo ce la fa”.

Rivolgendosi al governo M5S-Lega, e in particolare alla nuova legge sulla legittima difesa, Zingaretti ha aggiunto: “Non datele le armi alle persone, dategli il lavoro se siete capaci. Le elezioni europee saranno l’occasione per voltare pagina tra chi l’unica cosa che sa distribuire è l’odio, e chi vuole creare benessere, lavoro e indicare nella sostenibilità un nuovo modello di sviluppo”.

“Questo è un grande movimento unitario europeista che deve mobilitare il Paese”, ha detto invece Carlo Calenda. “Per questo sono candidato nel nord est”.

Giuliano Pisapia guiderà invece la lista nella circoscrizione Nord-Ovest, come ha confermato lo stesso Zingaretti.

Il governatore della regione Lazio è stato proclamato segretario del Pd durante l’assemblea dello scorso 17 marzo, che ha anche eletto Paolo Gentiloni come nuovo presidente.

>> Il piano di Zingaretti per fermare “l’onda nera”: il Pd alle Europee con la scritta “siamo europei”