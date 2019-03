Sampdoria Milan streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita di Serie A

SAMPDORIA MILAN STREAMING – AGGIORNAMENTO 30 MARZO 2019 – Questa sera alle ore 20,30 Sampdoria e Milan scendono in campo a Marassi (Genova) per la 29esima giornata di Serie A. Partita importantissima per entrambe le squadre alla ricerca di punti per entrare rispettivamente in Europa League e Champions League. Ritorno a Marassi poi per Piatek, passato a gennaio dal Genoa al Milan. Aria di derby per lui che punta a portare ancora una volta alla vittoria i rossoneri.

LA NOSTRA DIRETTA DI SAMPDORIA MILAN

SAMPDORIA MILAN STREAMING – Sabato 30 marzo 2019, alle ore 20,30 Sampdoria e Milan si sfidano allo stadio Marassi di Genova, gara valida per la 29esima giornata della Serie A 2018-2019.

Dove vedere Sampdoria Milan in tv? Sky Sport o Dazn? In streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

LA NOSTRA DIRETTA DI SAMPDORIA MILAN

Dove vedere Sampdoria Milan in tv e streaming

Sampdoria Milan sarà visibile in esclusiva su Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. (IL SITO DI DAZN)

Il calcio d’inizio di Sampdoria Milan è previsto per sabato 30 marzo 2019 alle ore 20,30.

Ma come funziona la piattaforma Dazn? Tutte le risposte.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la Sampdoria Milan in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

IL SITO DI DAZN

LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Sampdoria Milan streaming | Le probabili formazioni

Samp e Milan sono pronte a darsi battaglia. Da una parte i blucerchiati noni in classifica che sognano un posto in Europa League; dall’altra i rossoneri pronti a tutto per centrare la vittoria e non perdere punti in ottica Champions League. Si preannuncia quindi una partita molto combattuta e spettacolare visto il bel gioco della squadra di Giampaolo e la grinta di quella di Gattuso. Chi avrà la meglio? Di seguito le probabili formazioni di Sampdoria Milan:

LA NOSTRA DIRETTA DI SAMPDORIA MILAN

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.

TUTTI GLI ANTICIPI E POSTICIPI DELLA SERIE A 2018 2019

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019