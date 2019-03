Congresso delle Famiglie, Salvini: “Il 99 per cento dei gay non ha alcun interesse ad adottare bambini”

Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha parlato in conferenza stampa al termine del suo intervento al congresso delle famiglie.

A chi gli chiedeva se parteciperà alla manifestazione in sostegno dei diritti degli omossessuali annunciata dal sottosegretario pentastellato Vincenzo Spadafora ha risposto: “Se mi invitano andrò a ripetere le stesse cose identiche che ho detto oggi anche in quel contesto, perché il 99 per cento delle persone che io incontro lavorativamente che rappresentano il mondo gay, il mondo lesbico, trans, non hanno alcun interesse ad adottare o a mettere al mondo dei bambini. Vogliono vivere semplicemente e senza discriminazioni la loro vita. Per quello che riguarda i bambini io metto un paletto”.

In ogni caso, “questa è ignoranza, perché una manifestazione pro gay in risposta al congresso della famiglia vuol dire non aver capito niente. Spadafora si informi”, ha aggiunto. “Io vado dove mi porta il cuore”, ha poi risposto a chi insisteva nel chiedere se vi parteciperà.

“Le unioni civili? Io guardo avanti non guardo indietro. Quel che c’è non si discute. Viva l’amore. Famiglie arcobaleno? Basta che i bimbi stiano bene”. Poi “io continuo a ritenere che un bimbo abbia bisogno di una mamma e di un papà”.

Infine, a chi gli chiedeva si commentare le parole di Di Maio che ha sostenuto che “a Verona si affronta il tema” della famiglia “con l’odio verso il prossimo”, Salvini ha risposto: “Fuori, c’è odio. Ha sbagliato piazza”.

