Previsioni meteo domani in Italia

PREVISIONI METEO DOMANI 31 MARZO 2019 – Che tempo farà domani in Italia? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di domenica 31 marzo? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Andiamo nel dettaglio e vediamo qui di seguito quali sono le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di domani e le temperature che ci attendono.

Previsioni meteo domani in Italia domenica 31 marzo 2019

NORD:

– CONDIZIONI DI TEMPO STABILE E SOLEGGIATO AL NORD, SEGUITE DA AMPIE

VELATURE NEL CORSO DEL POMERIGGIO SULLE REGIONI CENTROCCIDENTALI.

CENTRO E SARDEGNA:

– CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO SU TUTTE LE REGIONI FINO AL PRIMO

POMERIGGIO QUANDO, TORNERANNO LE NUBI ALTE E SOTTILI A VELARE IL

CIELO DAPPRIMA SULLA SARDEGNA ED IN ESTENSIONE SERALE ALLE REGIONI

TIRRENICHE PENINSULARI.

SUD E SICILIA:

– AMPI SPAZI DI SERENO AL SUD, AD ECCEZIONE DELLA SICILIA DOVE DAL

POMERIGGIO E’ PREVISTO UN AUMENTO DELLA NUVOLOSITA’ ALTA E

STRATIFICATA.

PREVISIONI METEO DOMANI | TEMPERATURE:

– MINIME STAZIONARIE SULLE ISOLE MAGGIORI, IN AUMENTO ALTROVE;

– MASSIME STAZIONARIE SU VALLE D’AOSTA, PIEMONTE E SARDEGNA

MERIDIONALE, IN AUMENTO SUL RESTO PAESE.

VENTI:

– DA DEBOLI A MODERATI DA EST SULLA SARDEGNA MERIDIONALE;

– DEBOLI VARIABILI ALTROVE, CON TENDENZA AD ASSUMERE REGIME DI BREZZA

LUNGO LE COSTE NELLE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA.

MARI:

– DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL MARE E CANALE DI SARDEGNA;

– MOSSO O LOCALMENTE MOLTO MOSSO LO IONIO;

– DA POCO MOSSI A MOSSI LO STRETTO DI SICILIA E L’ADRIATICO

MERIDIONALE;

– POCO MOSSI I RESTANTI MARI.

