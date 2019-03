Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

L’OROSCOPO DI OGGI, 30 MARZO 2019

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 31 marzo 2019:

Oroscopo di domani domenica 31 marzo 2019 | Cosa dicono gli astri

Ariete

L’ultimo giorno di marzo sarà per lo più discreto per tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. L’umore per alcuni di voi potrebbe essere altalenante, ma voi riuscirete a gestire il tutto, come sempre, con grande forza di carattere e determinazione. Dalla vostra avete pianeti del calibro del Sole, Mercurio e Giove che porterà quel pizzico di gioia.

Toro

Nati sotto il segno del Toro, sarete – molto probabilmente – chiamati ad occuparvi delle questioni familiari e dell’organizzazione della giornata in prima persona. Si rassoda la buona salute, che già in voi è piuttosto congenita e viene rimarcata l’armonia che vivete in seno all’habitat familiare. Insomma, non una giornata da buttare.

Oroscopo di domani 31 marzo 2019 | Gemelli

Ultima giornata di marzo governata da influssi planetari benefici per i Gemelli: l’aria è leggiadra e il cuore allegro. Un clima di amabilità, di bellezza, di amore per le cose belle, arte, cultura, cinema e teatro. Godetene.

Cancro

Sarà una bella giornata di fine mese per i Cancro: buona salute, armonia nell’ambiente familiare, attrazione per il canto, poesia e letteratura. Questo in special modo se festeggiate il vostro compleanno nel mese di giugno.

Leone

Si profilano successi mondani per i Leone. Sarà una giornata buona, se non ottima, per molti di voi. In particolare in ambito famigliare, amicizie e amore. Insomma, una bella giornata di fine marzo.

Oroscopo di domani 31 marzo 2019 | Vergine

I nati sotto il segno della Vergine saranno particolarmente dotati di decisione, grinta, razionalità e capacità di farsi valere. Marte, entrato nel segno nemico amatissimo dei Gemelli, vi promette sfide da superare in ambito sociale e nell’ambiente dei fratelli e delle sorelle.

Bilancia

Bilancia, favorita la vita familiare e amichevole, discrete le indicazioni per la salute, in special modo per chi aveva contratto mali primaverili di stagione e si trovava in attesa della guarigione. Buone notizie!

Scorpione

Buone notizie potrebbero arrivare dall’ambito famigliare. Si preannuncia una domenica positiva per gran parte dei nati sotto il segno dello Scorpione, ma attenzione a non abbassare la guardia.

Oroscopo di domani 31 marzo 2019 | Sagittario

L’entusiasmo la farà da padrone in questa ultima giornata di marzo. I Sagittario saranno caratterizzati da calore umano e genuina quanto ingenua volontà di primeggiare. Un nuovo slancio da sfruttare.

Capricorno

Capricorno, ottimo stato di salute fisica e morale con sprazzi di entusiasmo. Se pure avvertirete qualche piccola stanchezza dovuta al super lavoro dei giorni scorsi, in serata, il relax completo la farà svanire del tutto.

Acquario

Energia, verve intellettuale e forza fisica vera e propria pervaderanno i nati sotto il segno dell’Acquario, in particolare a gennaio. Buona giornata in vista. Avanti Acquario, approfittane.

Pesci

Per i Pesci sono attesi miglioramenti da punto di vista delle condizioni di salute fisica e morale. Si aggiusteranno poi alcune situazioni complesse nella famiglia d’origine.

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

