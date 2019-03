“No Filter Tour” sarebbe dovuto partire questa primavera in Nord America. E invece i Rolling Stones hanno dovuto posticipare la tournée. Il motivo? Mick Jagger, il frontman della rock band, non sta bene. Ed è stato lui stesso a comunicarlo sui social: “Mi dispiace tanto per tutti i nostri fan in America e in Canada che hanno già acquistato i biglietti. Odio davvero lasciarvi in questo modo. Sono sconvolto per aver dovuto posticipare il tour, ma lavorerò duramente per tornare sul palco il prima possibile. Ancora una volta, grosse scuse a tutti”.

I problemi di salute del cantante non sono stati svelati. Ma, secondo una nota dei Rolling Stones, “i dottori hanno consigliato a Mick di non andare in tour in questo momento, poiché ha bisogno di cure mediche”.

Chi ha già acquistato il biglietto, comunque, non avrà problemi: sarà valido per la prossima programmazione. Il gruppo americano ha infatti rassicurato i fan: “Gli esperti hanno detto a Mick che dovrebbe riprendersi completamente, in modo da poter tornare sul palco il prima possibile”.

