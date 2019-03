Attimi di paura in Marocco, uomo bloccato dalla sicurezza durante la visita di Papa Francesco | Video

Durante la visita di Papa Francesco in Marocco c’è stato qualche attimo di paura. L’incontro con il Re Mohammed VI è stato “interrotto” dal gesto di un uomo che, durante il percorso dell’auto del sovrano nord africano, si è lanciato verso la vettura presidenziale. Il tutto è stato ripreso in diretta dai media che stanno seguendo la visita del Pontefice in Africa.

L’episodio si è verificato esattamente mentre il sovrano accompagnava il Papa al complesso della Hassan Tower per una cerimonia di benvenuto. Di seguito il video:

Ma cosa è successo esattamente? Dopo la visita del Pontefice è stata fatta chiarezza (o quasi) sull’avvenuto. Un uomo, che sembrava agitare in aria una busta, ha forzato un cordone di sicurezza ed è corso verso re Mohammed VI del Marocco intento a salutare la folla assieme a papa Francesco.

Immediato l’intervento delle guardie del corpo che hanno bloccato “l’invasore” che quindi non è riuscito a raggiungere il re, il quale – secondo quanto riferito – non si sarebbe accorto di nulla.