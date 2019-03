“Secondo lei, fra tutte le edizioni, qual è stato il peggior giudice di X Factor?” ha chiesto Peter Gomez. “Non so, Simona Ventura immagino”, ha risposto Manuel Agnelli. Non ha usato mezzi termini, è evidente, il cantante degli Afterhours. Ospite al programma La confessione, in onda su Nove, il 29 marzo 2019 Agnelli ha parlato con il giornalista della sua esperienza al talent show di Sky.

L’artista, tre volte giudice a X Factor, oltre a commentare l’operato di Ventura – lei è stata una delle prime giudici, quando X Factor veniva trasmesso dalla Rai – ha raccontato il rapporto con Fedez, suo collega nella trasmissione per diverso tempo. “Siamo due persone completamente diverse, anche anagraficamente, e viviamo due vite molto diverse con degli scopi differenti”, ha spiegato Agnelli.

Il frontman degli Afterhours ha poi aggiunto: “Fedez è un imprenditore pazzesco. È stato uno dei migliori giudici di X Factor perché è un personaggio capace di gestire le situazioni, la sua immagine e i musicisti, anche se non sempre. Comunque è un ottimo produttore e sa riconoscere il talento. In televisione funziona molto”.