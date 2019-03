Una donna di 22 anni, di origini moldave, ha seppellito il figlio appena nato in giardino. Il fatto è accaduto in Calabria, in provincia di Crotone, dove la giovane mamma ha vissuto fino al parto avvenuto nel corso delle feste natalizie. Ora è indagata per infanticidio e occultamento di cadavere.

La 22enne, che da qualche mese si trova a Lecce (in Puglia), ha confessato alle autorità di aver nascosto il corpo del bambino in una busta e di averlo poi sotterrato nel giardino di una villa dove fino a dicembre 2018 aveva lavorato come badante. La donna, però, ha precisato che il piccolo fosse già nato morto.

Toccherà adesso agli investigatori far chiarezza sul caso. Intanto è stata ordinata un’autopsia sul corpo del neonato.

