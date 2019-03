JUVENTUS EMPOLI STREAMING – AGGIORNAMENTO 30 MARZO 2019 – Ci siamo: questa sera alle ore 18 la Juventus scende in campo a Torino contro l’Empoli, gara valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A. Partita in cui Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo infortunato. Assenza importante, ma non drammatica visto il livello della squadra e lo scudetto ormai già in tasca. Dall’altra parte i toscani alla ricerca dell’impresa che porterebbe punti molto utili in ottica salvezza.

LA NOSTRA DIRETTA DI JUVENTUS EMPOLI

JUVENTUS EMPOLI STREAMING – Finalmente torna in campionato. Dopo la sosta per le Nazionali, riparte la Serie A. Sabato 30 marzo 2019 alle ore 18.00 la capolista Juventus e l’Empoli scendono in campo all’Allianz Stadium per la 29esima giornata della Serie A Tim 2018-2019.

LA NOSTRA DIRETTA DI JUVENTUS EMPOLI

Alla gara non prenderà parte Cristiano Ronaldo, infortunatosi con il suo Portogallo. Non un grandissimo problema per l’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, visto l’enorme vantaggio sulle rivali in classifica. A preoccupare il tecnico toscano è più che altro se il portoghese riuscirà a recuperare per la sfida di Champions contro l’Ajax.

Juventus Empoli verrà, ovviamente, trasmessa in diretta tv. Dove vedere Juventus Empoli in tv? Sky Sport o Dazn? In streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

LA NOSTRA DIRETTA DI JUVENTUS EMPOLI

Juventus Empoli streaming | Dove vederla in tv

La gara tra Juventus ed Empoli sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport Serie A.

Ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio dove ci saranno diversi esperti e giornalisti.

Il calcio d’inizio della sfida tra Juventus ed Empoli è fissato alle ore 18 di sabato 30 marzo 2019.

LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Juventus Empoli streaming | Dove vederla in live streaming

Dove vedere in streaming Juventus Empoli? La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara Juventus Empoli in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Juventus Empoli streaming | Le probabili formazioni

Chi scenderà in campo? Di seguito le probabili formazioni della sfida di Serie A tra Juventus ed Empoli:

LA NOSTRA DIRETTA DI JUVENTUS EMPOLI

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Çan, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Mandzukic.

Empoli (4-3-1-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco, Di Lorenzo; Traoré, Bennacer, Krunic; Pajac; Caputo, Farias.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019