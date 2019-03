Stefano De Martino e Belén Rodríguez stanno insieme oppure no? È questa la domanda che si sono posti a lungo i tanti fan della coppia. Secondo alcune immagini sembrerebbe di sì, anche se il ballerino, di recente, ha negato un ritorno di fiamma.

Ma nel marzo 2019, al party “Adoro” organizzato da Armani Privé, erano presenti gli ex marito e moglie. Non solo. Alla festa è apparsa anche Gilda Ambrosio, ex fidanzata del conduttore di Made in Sud. Secondo alcune indiscrezioni, la showgirl argentina si sarebbe ingelosita e avrebbe provato a concentrare l’attenzione di De Martino su di lei. E così, mentre il ballerino si è cimentato nel fare il deejay durante la serata, Belén sarebbe scesa in pista esibendosi in un ballo molto sensuale.

Ambrosio, però, non è restata inerme. Dopo poco, forse per farsi notare dall’ex compagno, avrebbe iniziato a cantare T’appartengo, brano di Ambra Angiolini. Chissà quale, tra le due donne del suo cuore, Stefano De Martino avrà apprezzato di più.

