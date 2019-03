BALLANDO CON LE STELLE CONCORRENTI – AGGIORNAMENTO 30 MARZO 2019 – Via alle danze: stasera, 30 marzo 2019, prende il via su Rai 1 Ballando con le stelle 2019, il talent show condotto dalla Carlucci. I tredici concorrenti in gara (c’è di tutto, anche una suora) si sfideranno a colpi di danza davanti agli occhi dei giudici e di milioni di telespettatori. Quali sono i concorrenti in gara? Di seguito tutte le risposte:

BALLANDO CON LE STELLE CONCORRENTI – Dal 30 marzo 2019 Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, intrattiene i tantissimi telespettatori. Una gara di ballo che, da anni, appassiona gli italiani.

Ma quali sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2019? Di seguito tutte le informazioni sui tredici concorrenti in gara.

Ballando con le stelle concorrenti

Tra i concorrenti di Ballando con le stelle (tredici) figurano anche un ex calciatore, due politici, gemelli/modelli e una suora. Sì, avete capito bene. Chi sono? Di seguito l’elenco completo dei dodici concorrenti per l’edizione 2019 dello storico programma tv:

Manuela Arcuri, attrice

Milena Vukotic, attrice romana

Enrico Lo Verso, attore sicilano

Ettore Bassi, attore pugliese

Angelo Russo, attore che interpreta l’agente Catarella ne ‘Il commissario Montalbano’

Dani Osvaldo, ex calciatore argentino di Juventus e Roma

Ballando con le stelle concorrenti | E ancora:

Kevin e Jonathan Sampaio, gemelli e modelli portoghesi

Lasse Matberg, tenente della Marina norvegese e webstar

Marco Leonardi, youtuber

Suor Cristina, religiosa dell’Ordine delle Orsoline e cantante diventata famosa grazie a The Voice

Antonio Razzi, ex senatore

Marzia Roncacci, giornalista Rai

Nunzia De Girolamo, politica

I tredici concorrenti in gara saranno seguiti da un ballerino/a professionista che gli farà da partner e da maestro/a. A giudicarli la solita giuria del programma con le ormai famose palette con cui verranno dati i voti che si andranno a sommare a quelli da casa.

Chi vincerà l’edizione 2019 di Ballando con le stelle? Non ci resta che guardare il programma!

