Ballando con le stelle Concorrenti | Edizione 2019

Quali sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2019? In questa stagione Milly Carlucci ha deciso di puntare su personaggi provenienti da diversi settori del mondo dello spettacolo, ma non solo.

Tra i concorrenti infatti figurano anche un ex calciatore, un politico e una suora. Sì, avete capito bene. Chi sono? Di seguito l’elenco completo dei dodici concorrenti per l’edizione 2019 dello storico programma tv (cliccando sui singoli nomi potrete consultare le rispettive schede):

Ballando con le stelle Ballerini | Maestri | Edizione 2019

Quali sono i ballerini di Ballando con le stelle? Di seguito l’elenco completo dei 13 ballerini/maestri dell’edizione 2019. Tutti personaggi importanti nel mondo della danza e in alcuni casi campioni italiani, ma non solo.

I maestri di quest’anno sono:

Anastasia Kuzmina (25 anni di Kiev – Ucraina), settima esperienza

Alessandra Tripoli (31 anni di Misilmeri – Palermo), quinta esperienza

Luca Favilla (24 anni di Roma), seconda esperienza

Lucrezia Lando (21 anni di Bassano del Grappa), seconda esperienza

Mia Gabusi (20 anni di Bologna), esordiente.

Ornella Boccafoschi (35 anni di Catania), terza esperienza

Raimondo Todaro (31 anni di Catania), tredicesima esperienza

Samanta Togni (37 anni di Terni), dodicesima esperienza

Samuel Peron (36 anni di Marostica), tredicesima esperienza

Sara Di Vaira (39 anni di Cecina), ottava esperienza

Simone Di Pasquale (41 anni di Roma), tredicesima esperienza

Stefano Oradei (36 anni di Roma), quinta esperienza

Veera Kinnunen (33anni di Gavle – Svezia), sesta esperienza

Ballando con le stelle | Abbinamenti maestri-concorrenti | Edizione 2019

Ecco gli abbinamenti maestri-concorrenti anticipati da Blogtvitaliana:

Angelo Russo – Anastasia Kuzmina

Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi

Dani Osvaldo – Veera Kinnunen

Enrico Lo Verso – Samanta Togni

Ettore Bassi – Alessandra Tripoli

Kevin & Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando

Lasse Matberg – Sara Di Vaira

Manuela Arcuri – Luca Favilla

Marco Leonardi – Mia Gabusi

Marzia Roncacci – Samuel Peron

Milena Vukotic – Simone Di Pasquale

Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro

Suor Cristina – Stefano Oradei (più due ballerine supporter)

Ballando con le stelle Giudici | Giuria dell’edizione 2019

La giuria 2019 dovrebbe essere la stessa degli ultimi anni con Carolyn Smith presidente (undicesima edizione per lei), Guillermo Mariotto (sempre presente), Fabio Canino (undicesima edizione), Selvaggia Lucarelli (alla sua quarta esperienza) e Ivan Zazzaroni. Riusciranno i concorrenti a convincere i “cattivissimi” giudici con le loro prestazioni? E i telespettatori, veri giudici che da casa decideranno le sorti dei tredici concorrenti in gara? Appuntamento al 30 marzo per le prime risposte.

Ballando con le stelle | Quando inizia il programma di Milly Carlucci?

L’edizione 2019 del popolare programma di Rai 1 prenderà il via il 30 marzo 2019. Inizialmente il programma sarebbe dovuto partire con qualche giorno d’anticipo (il 9 marzo) ma la Rai avrebbe deciso di cambiare strategia, ritardando la partenza. Per quale motivo? Probabilmente per la forte concorrenza del programma di Maria De Filippi C’è posta per te in onda su Canale 5. Sabato 30 però l’avversario sarà sempre tosto: su Canale 5 infatti va in onda Amici di Maria. Chi vincerà la gara degli ascolti?

Ballando con le stelle Streaming e diretta tv

Ballando con le stelle andrà in onda in chiaro, gratis, su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata.

È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone.

Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Buona visione!

Ballando con le stelle | Web | Social

