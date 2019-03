Lui si chiama Matteo, ha 30 anni, e si definisce “attore” e “organizzatore di casting per aspiranti pornostar”. Lei, “Ellen”, ne ha 26 ed è la sua compagna. “Vivo in Veneto e faccio la barista”.

È il Corriere della Sera a tracciare il profilo dei due “attori” che hanno scatenato il caso della palestra di Padova.

Secondo il preside della scuola sono almeno 26 i video hot girati negli spogliatoi dell’istituto. E sul caso è ovviamente stata aperta un’indagine per il reato di invasione di edificio.

Su Twitter Ellen e Matteo hanno un gran seguito all’interno della community creata sulla pagina mylifexxxita.

Sicuramente per Ellen e Matteo il video girato nella palestra della scuola superiore di Padova è stata un’ottima trovata pubblicitaria.

Dai portali a luci rosse dove sette mesi fa è stato pubblicato si può risalire fino al sito web della coppia: per cento dollari vendono foto e video hot.

Ma, come detto, l’account Twitter ormai da tempo non è più la “pagina” di Ellen e Matteo: ci sono annunci di performance da parte di “barista di origini turche”, “badante che vive in toscana”, “diciannovenne veronese”. Insomma, un vero e proprio luogo di ritrovo per attori e fan.

Dagospia li ha definiti “esibizionisti di provincia”. Il sospetto è che Matteo e la sua partner si siano introdotti nella palestra, con tanto di luci e telecamere.

Lui, spiegano le forze dell’ordine, è facilmente identificabile tramite i tatuaggi. Più complicato, teoricamente, arrivare a scoprire l’identità di Ellen.

Il caso risale a sette mesi fa. Ma solo dopo che, tramite qualche studente, la notizia è arrivata al preside della scuola che da “hot” il video è diventato “dello scandalo”.