Congresso delle Famiglie: i meme più divertenti diventati virali sui social

Da venerdì 29 a domenica 31 marzo 2019 Verona sarà la sede del Congresso Mondiale delle Famiglie, il meeting della destra sovranista sostenuto dal ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, con l’obiettivo di “unire e far collaborare leader, organizzazioni e famiglie per affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società”.

L’evento ha scatenato un acceso dibattito e ha diviso l’Italia tra sostenitori della “famiglia tradizionale” e progressisti che appoggiano un’idea più aperta di famiglia.

Oltre le discussioni serie e i cortei organizzati da entrambe le parti a Verona, Queste due “fazioni” si sono scontrate su internet a suon di meme, grafiche e battute. A prevalere è il tono ironico delle persone contrarie al Congresso delle Famiglie.

Ecco le migliori interpretazioni satiriche del web:

1. Le famiglie che vanno al Congresso escono direttamente da Shining

2. Un ritorno all’età della pietra

3. Dalla soap opera Beautiful con furore

4. Giorgia Meloni da paladina della famiglia a Schrek

5. I Blues Brothers cosa direbbero del Congresso delle Famiglie?

6. La Pimpa si prepara ad affrontare il Congresso di Verona

7. Trova le differenze, Taffo style

Mai, nelle 12 precedenti edizioni della kermesse organizzata dall’International Organization for the Family era stata organizzata in Italia. Forse proprio per questo la risposta sui social è arrivata come un fiume in piena.

